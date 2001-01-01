Футбол
«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» летом только за € 5 млнЧемпионат вчера в 15:35
По информации «Чемпионата», красно-белые предлагают 33-летнему вратарю € 9 млн за три года контракта и € 3 млн — в качестве подъёмных. При этом «Спартак» хочет заполучить футболиста непосредственно сейчас. Однако «железнодорожники» готовы отпустить игрока не менее чем за € 5 млн.
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«Локомотив» готов продать своего голкипера Маринато Гилерме этим летом «Спартаку», если получит за него € 5 млн. По информации «Чемпионата», красно-белые предлагают 33-летнему вратарю € 9 млн за три года контракта и € 3 млн — в качестве подъёмных.Чемпионатвчера в 15:35
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