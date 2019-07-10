Мы не готовы повторить предложение, которое сделал Гильерме другой московский клуб. Хотим продлить с ним контракт по схеме 1+1. Такой хороший, крепкий контракт. Но другой клуб хочет его сейчас, а сейчас мы его не отдадим. Скорее всего, Гиля останется до 31 декабря и потом уйдет.

«Другой московский клуб предложил ему контракт на три года», — заключил Кикнадзе.

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