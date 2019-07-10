Футбол

«Локомотив» отпустит Гильерме в «Спартак»Нева Спорт вчера в 01:10

«Другой московский клуб предложил ему контракт на три года», — заключил Кикнадзе.
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Василий Кикнадзе
Мы не готовы повторить предложение, которое сделал Гильерме другой московский клуб. Хотим продлить с ним контракт по схеме 1+1. Такой хороший, крепкий контракт. Но другой клуб хочет его сейчас, а сейчас мы его не отдадим. Скорее всего, Гиля останется до 31 декабря и потом уйдет.
— Василий КикнадзеSports.ru 09 июля в 17:02

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