Футбол
«Локомотив» открыл счет в матче с «Динамо»Спорт-Экспресс 08:24
"Локомотив" открыл счет в матче 21-го тура чемпионата России против "Динамо". На 64-й минуте с пенальти отличился Антон Миранчук.
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Музыка
В Британии состоялись похороны вокалиста The Prodigy Кита Флинта
Обновлено вчера в 13:50
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
Обновлено вчера в 11:21
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства
Ведущая тревел-шоу "Жизнь других" на Первом канале Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Москве загорелся «Олимпийский»
В здании спорткомплекса «Олимпийский» в Москве произошло возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:09
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Общество
Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ
Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено в 08:19
Экономика
Правила зачисления зарплаты в России могут измениться
Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено в 00:02
Футбол
Президент «Наполи»: «Нам стыдно играть на домашнем стадионе»
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что домашнему стадиону клуба требуется реконструкция.
Обновлено в 08:30
Кино
Составлен список главных кинопремьер недели
В список главных кинопремьер недели вошли: возвращение легендарного мультфильма «Дамбо» в пересказе Тима Бертона; комедия с Мэттью МакКонахи и Снуп Доггом, новый вариант истории Ромео и Джульетты и еще несколько лент.
Обновлено в 12:30
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Кино
Барецкий выпустит мультик «Брат-3» с голосами Шнурова и Собчак
Обновлено в 04:50
Политика
В МИД России оценили угрозы США ввести новые санкции из-за Венесуэлы
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала угрозы США ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 11:58
Футбол
Бывший полузащитник ЦСКА Натхо перешел в БАТЭ
Обновлено в 05:38
Политика
Путин подписал указ о призыве в армию
По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
Обновлено в 12:12
Политика
В Ингушетии рассказали о рейдах по изъятию оружия у населения
Председатель совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов заявил, что в Ингушетии проходят полицейские рейды по изъятию оружия у населения, сообщает «Медуза».
Обновлено в 10:42
Футбол
Дортмундская «Боруссия» вырвала победу в матче с «Вольфсбургом»
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Вольфсбругом» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 12:24
Общество
Стали известны наиболее стабильные сферы труда в России
Промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес, общепит, образование и здравоохранение являются наиболее стабильными сферами труда в России — в них сотрудники меньше всего подвержены риску сокращений.
Обновлено в 11:03
Игры
Видео: гигантский крокодил в новом дополнении к Shadow of the Tomb Raider
В новом дополнении к Shadow of the Tomb Raider свирепое божество угрожает жизни невинных жителей Сан-Хуана.
Обновлено в 09:36
Футбол
«Сочи» и «Балтика» завершили тур победами
В первенстве ФНЛ завершились все матчи 29-го тура. Футболисты "Сочи" закрепились на третьем месте после выездной победы над "Мордовией".
Обновлено в 12:10
Футбол
Рахимов уверен, что арбитр испугался удалять игрока «Спартака»
Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от московского «Спартака» со счётом 3:1 заявил, что ему не в чем упрекнуть команду и раскритиковал работу арбитра.
Обновлено в 11:49
Экономика
Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов
В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18
Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Беспилотник США провел разведку вблизи Крыма
Беспилотный летательный аппарат американских ВВС осуществил вчера, 29 марта, разведывательную операцию возле Крымского побережья.
Обновлено в 02:45
Политика
Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело
Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.
Обновлено в 04:08