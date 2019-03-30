Футбол

«Локомотив» открыл счет в матче с «Динамо»Спорт-Экспресс 08:24

"Локомотив" открыл счет в матче 21-го тура чемпионата России против "Динамо". На 64-й минуте с пенальти отличился Антон Миранчук.
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Смолов попробовал себя в качестве оператора перед матчем с «Динамо»

Матч ТВ07:37

Смолов попробовал себя в качестве оператора перед матчем с «Динамо»

Sportbox.RU07:37

Смолов попробовал себя в роли оператора перед матчем «Динамо» — «Локомотив»

Чемпионат06:47

Смолов выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч 21-го тура РПЛ с «Динамо»

RT на русском06:15

«Динамо» — «Локомотив»: стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ

Sport24.ru05:57

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Динамо» на матч ЧР

РИА Новости06:16

«Локомотив» открыл счет в матче с «Динамо»

Спорт-Экспресс08:24
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Музыка

В Британии состоялись похороны вокалиста The Prodigy Кита Флинта

Обновлено вчера в 13:50
Экономика

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Обновлено вчера в 11:21
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства

Ведущая тревел-шоу "Жизнь других" на Первом канале Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 14:57
Политика

Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву

В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Происшествия

В Москве загорелся «Олимпийский»

В здании спорткомплекса «Олимпийский» в Москве произошло возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:09
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Происшествия

Московский суд арестовал няню, подозреваемую в истязании двойняшек

Обновлено в 12:36
Общество

Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ

Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено в 08:19
Экономика

Правила зачисления зарплаты в России могут измениться

Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено в 00:02
Автоспорт

Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна

Обновлено в 12:20
Футбол

Президент «Наполи»: «Нам стыдно играть на домашнем стадионе»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что домашнему стадиону клуба требуется реконструкция.
Обновлено в 08:30
Кино

Составлен список главных кинопремьер недели

В список главных кинопремьер недели вошли: возвращение легендарного мультфильма «Дамбо» в пересказе Тима Бертона; комедия с Мэттью МакКонахи и Снуп Доггом, новый вариант истории Ромео и Джульетты и еще несколько лент.
Обновлено в 12:30
Транспорт

Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля

С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Кино

Барецкий выпустит мультик «Брат-3» с голосами Шнурова и Собчак

Обновлено в 04:50
Политика

В МИД России оценили угрозы США ввести новые санкции из-за Венесуэлы

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала угрозы США ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 11:58
Футбол

Бывший полузащитник ЦСКА Натхо перешел в БАТЭ

Обновлено в 05:38
Политика

Путин подписал указ о призыве в армию

По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
Обновлено в 12:12
Политика

В Ингушетии рассказали о рейдах по изъятию оружия у населения

Председатель совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов заявил, что в Ингушетии проходят полицейские рейды по изъятию оружия у населения, сообщает «Медуза».
Обновлено в 10:42
Футбол

Дортмундская «Боруссия» вырвала победу в матче с «Вольфсбургом»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Вольфсбругом» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 12:24
Общество

Стали известны наиболее стабильные сферы труда в России

Промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес, общепит, образование и здравоохранение являются наиболее стабильными сферами труда в России — в них сотрудники меньше всего подвержены риску сокращений.
Обновлено в 11:03
Политика

40 тысяч палестинцев вышли на протесты на границе Газы и Израиля

Обновлено в 11:25
Игры

Видео: гигантский крокодил в новом дополнении к Shadow of the Tomb Raider

В новом дополнении к Shadow of the Tomb Raider свирепое божество угрожает жизни невинных жителей Сан-Хуана.
Обновлено в 09:36
Футбол

«Сочи» и «Балтика» завершили тур победами

В первенстве ФНЛ завершились все матчи 29-го тура. Футболисты "Сочи" закрепились на третьем месте после выездной победы над "Мордовией".
Обновлено в 12:10
Футбол

Рахимов уверен, что арбитр испугался удалять игрока «Спартака»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от московского «Спартака» со счётом 3:1 заявил, что ему не в чем упрекнуть команду и раскритиковал работу арбитра.
Обновлено в 11:49
Экономика

Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов

В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18
Общество

Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное

В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

Беспилотник США провел разведку вблизи Крыма

Беспилотный летательный аппарат американских ВВС осуществил вчера, 29 марта, разведывательную операцию возле Крымского побережья.
Обновлено в 02:45
Политика

Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко

Обновлено вчера в 13:22
Происшествия

По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело

Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.
Обновлено в 04:08
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