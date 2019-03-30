«Локомотив» открыл счет в матче с «Динамо»Спорт-Экспресс 08:24

"Локомотив" открыл счет в матче 21-го тура чемпионата России против "Динамо". На 64-й минуте с пенальти отличился Антон Миранчук.

«Локомотив» открыл счет в матче с «Динамо»

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