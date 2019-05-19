Футбол
«Локомотив» открыл счет в матче против «Урала»Спорт-Экспресс 04:53
"Локомотив" открыл счет в матче 29-го тура чемпионата России против "Урала". На 21-й минуте отличился Антон Миранчук. Десятый гол Антона Миранчука в сезоне РПЛ.
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Музыка
На Евровидении победили Нидерланды
Обновлено вчера в 19:04
Кино
Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек
Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Иерусалиме разогнали акцию против подготовки к «Евровидению» в шабат
Полиция Иерусалима задержала шестерых представителей ультрарелигиозной еврейской общины, протестовавших против подготовки к проведению «Евровидения» в шабат.
Обновлено в 01:17
Политика
На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича
После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
Обновлено в 05:11
Политика
Бутина записала видеообращение в тюрьме
Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Одессе загорелся бывший военный склад
В Одессе загорелся бывший военный склад.
Обновлено в 05:03
Музыка
Сердючка блеснула и «зажгла» в финале «Евровидения» в Израиле
Обновлено вчера в 17:49
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Гаджеты
В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei
В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.
Обновлено в 05:35
Музыка
Мать финалиста «Голос. Дети» объяснила отсылку к итогам шоу в рекламе
Ролик с Ержаном был опубликован 18 мая. Мальчик снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании.
Обновлено в 05:18
Футбол
«Енисей» и «Динамо» назвали составы на матч РПЛ
Красноярский "Енисей" и московское "Динамо" назвали составы на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:00
Экономика
Названы страны, куда россияне стали реже летать
Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Происшествия
Во Франции пожарные не могут 12 часов потушить подземную парковку
Пожарные города Бордо (Франция) не могут 12 часов потушить горящие автомобили на подземной парковке.
Обновлено в 04:47
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
Мальчик разбился насмерть, катая отца на квадроцикле
В поселке Атиг Свердловской области двенадцатилетний подросток разбился насмерть, катая отца на квадроцикле.
Обновлено в 05:11
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Обновлено в 00:10
Политика
Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи
Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
Футбол
Российский вратарь Злобин залез на ворота, празднуя чемпионство «Бенфики»
Российский вратарь «Бенфики» Иван Злобин отпраздновал чемпионство лиссабонского клуба, забравшись на ворота с чемпионским кубком в руках.
Обновлено в 05:16
Общество
Башкирию накрыл снегопад
В северо-восточных районах Башкирии выпал снег, на других территориях и в Уфе — крупный град, сообщает ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 05:31
Футбол
«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани
Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Музыка
Дробыш назвал безупречным выступление Лазарева на «Евровидении»
Продюсер, заслуженный артист Виктор Дробыш, готовивший к "Евровидению" конкурсантку от Белоруссии, заявил, что выступление россиянина Сергея Лазарева было безупречным.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Российская армия приняла на вооружение первую бригаду «Торнадо-С»
Заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин на выставке MILEX-2019 сообщил, что в этом году первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С» поступила в российскую армию.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено вчера в 10:54
Здоровье
Осипов поблагодарил врачей, набирающих детей для лечения в Москве
Врио губернатора края Александр Осипов 19 мая пообщался с сотрудниками детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой, которые в течение двух дней проконсультируют забайкальских детей с тяжелыми диагнозами и отберут тех, кто отправится на лечение в Москву.
Обновлено в 03:05
Происшествия
У задержанного экс-полковника ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Офицера обвиняют в получении крупной взятки При обыске у задержанного по подозрению в крупной взятке бывшего начальника банковского отдела Управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина обнаружили и изъяли 12 млрд рублей, сообщает "Росбалт" со ссылкой на свои источники.
Обновлено 17 мая в 10:49
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе
Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12