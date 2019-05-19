Футбол

«Локомотив» открыл счет в матче против «Урала»Спорт-Экспресс 04:53

"Локомотив" открыл счет в матче 29-го тура чемпионата России против "Урала". На 21-й минуте отличился Антон Миранчук. Десятый гол Антона Миранчука в сезоне РПЛ.
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Антон Миранчук сравнялся с Зе Луишем по количеству голов в текущем сезоне РПЛ (видео)

Советский спорт05:08

«Локомотив» сравнял счет в матче против «Урала»

Спорт-Экспресс05:55

«Урал» — «Локомотив»: Миранчуки, Смолов и Эдер сыграют с первых минут

Чемпионат03:08

Смолов - в основе «Локомотива» на матч с «Уралом»

Soccer.ru03:07

Смолов и Эдер — в основе «Локомотива» на матч против «Урала»

Матч ТВ04:02

Братья Миранчуки, Смолов и Эдер – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Уралом»

Бомбардир.ру03:52

«Урал» – «Локомотив» – 2:2. Антон Миранчук сделал дубль. Онлайн-трансляция матча

Sports.ru01:20
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Музыка

На Евровидении победили Нидерланды

Обновлено вчера в 19:04
Кино

Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек

Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Иерусалиме разогнали акцию против подготовки к «Евровидению» в шабат

Полиция Иерусалима задержала шестерых представителей ультрарелигиозной еврейской общины, протестовавших против подготовки к проведению «Евровидения» в шабат.
Обновлено в 01:17
Политика

На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича

После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
Обновлено в 05:11
Политика

Бутина записала видеообращение в тюрьме

Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
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Происшествия

В Одессе загорелся бывший военный склад

В Одессе загорелся бывший военный склад.
Обновлено в 05:03
Музыка

Сердючка блеснула и «зажгла» в финале «Евровидения» в Израиле

Обновлено вчера в 17:49
Политика

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Гаджеты

В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei

В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.
Обновлено в 05:35
Музыка

Мать финалиста «Голос. Дети» объяснила отсылку к итогам шоу в рекламе

Ролик с Ержаном был опубликован 18 мая. Мальчик снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании.
Обновлено в 05:18
Футбол

«Енисей» и «Динамо» назвали составы на матч РПЛ

Красноярский "Енисей" и московское "Динамо" назвали составы на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:00
Экономика

Названы страны, куда россияне стали реже летать

Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Происшествия

Во Франции пожарные не могут 12 часов потушить подземную парковку

Пожарные города Бордо (Франция) не могут 12 часов потушить горящие автомобили на подземной парковке.
Обновлено в 04:47
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия

Мальчик разбился насмерть, катая отца на квадроцикле

В поселке Атиг Свердловской области двенадцатилетний подросток разбился насмерть, катая отца на квадроцикле.
Обновлено в 05:11
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Обновлено в 00:10
Политика

Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи

Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
Футбол

Российский вратарь Злобин залез на ворота, празднуя чемпионство «Бенфики»

Российский вратарь «Бенфики» Иван Злобин отпраздновал чемпионство лиссабонского клуба, забравшись на ворота с чемпионским кубком в руках.
Обновлено в 05:16
Общество

Башкирию накрыл снегопад

В северо-восточных районах Башкирии выпал снег, на других территориях и в Уфе — крупный град, сообщает ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 05:31
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани

Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Музыка

Дробыш назвал безупречным выступление Лазарева на «Евровидении»

Продюсер, заслуженный артист Виктор Дробыш, готовивший к "Евровидению" конкурсантку от Белоруссии, заявил, что выступление россиянина Сергея Лазарева было безупречным.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

Российская армия приняла на вооружение первую бригаду «Торнадо-С»

Заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин на выставке MILEX-2019 сообщил, что в этом году первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С» поступила в российскую армию.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено вчера в 10:54
Здоровье

Осипов поблагодарил врачей, набирающих детей для лечения в Москве

Врио губернатора края Александр Осипов 19 мая пообщался с сотрудниками детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой, которые в течение двух дней проконсультируют забайкальских детей с тяжелыми диагнозами и отберут тех, кто отправится на лечение в Москву.
Обновлено в 03:05
Происшествия

У задержанного экс-полковника ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Офицера обвиняют в получении крупной взятки При обыске у задержанного по подозрению в крупной взятке бывшего начальника банковского отдела Управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина обнаружили и изъяли 12 млрд рублей, сообщает "Росбалт" со ссылкой на свои источники.
Обновлено 17 мая в 10:49
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Обновлено вчера в 17:07
Политика

Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе

Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
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