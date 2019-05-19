«Локомотив» открыл счет в матче против «Урала»Спорт-Экспресс 04:53

"Локомотив" открыл счет в матче 29-го тура чемпионата России против "Урала". На 21-й минуте отличился Антон Миранчук. Десятый гол Антона Миранчука в сезоне РПЛ.

«Локомотив» открыл счет в матче против «Урала»

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