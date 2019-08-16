Футбол
«Локомотив» отказался от трансфера Балотелли ради приглашения РибериREGNUM 08:24
Отмечается, что «Локомотив» получил предложение подписать контракт с Балотелли, который находится сейчас в статусе свободного агента. Однако руководство клуба отказалось от этой идеи, поскольку линия атаки команды укомплектована.
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с чего всё началось
Как стало известно Sport24, московский «Локомотив» получил предложение подписать контракт с итальянским форвардом Марио Балотелли, находящимся сейчас в статусе свободного агента.Sport24.ru06:42
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 17:34, Ашберн
Игры
В Need for Speed Heat не будет лутбоксов
Обновлено вчера в 09:33
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Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ
Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индии Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено в 09:04
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 16:50
Общество
Звезды эстрады поздравили столичный Парк Горького с днем рождения
Любимый москвичами и гостями города Парк Горького отметит 17 августа свой день рождения.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено в 16:17
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено в 06:54
Общество
В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
Электронная система службы таможенного и пограничного контроля вышла из строя в аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает администрация воздушной гавани в Twitter.
Обновлено в 17:11
Космос
На Марс нельзя будет слетать дважды, заявил эксперт
Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Ленобласти возбудили дело из-за гибели двух человек при обрушении
Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек в результате обрушения стены здания в ходе демонтажа на промышленной площадке в Ленинградской области.
Обновлено в 11:02
Здоровье
Диагноз – гипертония. Оправданно ли самолечение при этом заболевании?
Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертей – от них умирают 46% граждан.
Обновлено в 17:09
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
Мосгорсуд признал законным продление ареста еще 12 украинским морякам
Мосгорсуд признал законным продление ареста еще 12 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 10:50
Энергетика
Китай отменил поставку венесуэльской нефти из-за американских санкций
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) в августе отменила планы по загрузке около 5 млн баррелей венесуэльской нефти в танкеры из-за американских санкций против Боливарианской Республики, сообщили осведомленные источники.
Обновлено в 15:59
Футбол
«Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА
Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.
Обновлено в 09:18
Экономика
Инфляция в Петербурге демонстрирует стабильность
Инфляция в Санкт-Петербурге в июле 2019 года осталась на уровне июня и составила 4,3%, при том, что инфляция по России в целом в июле продолжила замедляться.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Петербурге в ДТП со «скорой» пострадали три человека
Обновлено в 16:27
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Культура
Умер советский и российский композитор Роман Леденев
В возрасте 88 лет скончался композитор Роман Семенович Леденев, 16 августа сообщает сайт Союза кинематогрофистов РФ.
Обновлено в 08:04
Политика
США планируют сократить помощь другим странам на $4,3 млрд
Администрация президента Соединенных штатов Дональда Трампа намерена сократить более чем на $4 млрд расходы страны на международную помощь.
Обновлено в 04:28
Футбол
Зидан: всё меняется, отныне я буду полагаться на Бэйла
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сказал, что рассчитывает на вингера команды Гарета Бэйла в нынешнем сезоне.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Наташа Королева готовится стать бабушкой
Любопытно, что сперва 46-летняя исполнительница была насторожена этой новостью, но теперь одобряет выбор парня и уже готовится стать бабушкой.
Обновлено в 11:08
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Кино
В Гонконге протестующие призвали бойкотировать ремейк «Мулана»
В Гонконге участники протестов против нового закона о выдаче преступников иностранным государствам призвали бойкотировать грядущий ремейк фильма «Мулан» с Лю Ифэй в главной роли.
Обновлено в 16:15
Общество
Секс-скандал с Доминго: в Испании напомнили о презумпции невиновности
Министр напомнил, что в правовой системе существует понятие презумпции невиновности, поэтому человек не может считаться виновным, пока не доказано обратное.
Обновлено в 14:25