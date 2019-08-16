Футбол
«Локомотив» отказался от трансфера Балотелли ради приглашения РибериREGNUM 08:24
Московский «Локомотив» отказался от трансфера итальянского нападающего Марио Балотелли ради приглашения французского хавбека Франка Рибери.
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с чего всё началось
Как стало известно Sport24, московский «Локомотив» получил предложение подписать контракт с итальянским форвардом Марио Балотелли, находящимся сейчас в статусе свободного агента.Sport24.ru06:42
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