Как стало известно Sport24, московский «Локомотив» получил предложение подписать контракт с итальянским форвардом Марио Балотелли, находящимся сейчас в статусе свободного агента.

с чего всё началось

Отмечается, что «Локомотив» получил предложение подписать контракт с Балотелли, который находится сейчас в статусе свободного агента. Однако руководство клуба отказалось от этой идеи, поскольку линия атаки команды укомплектована.

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