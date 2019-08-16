Футбол

«Локомотив» отказался от трансфера Балотелли ради приглашения РибериREGNUM 08:24

Отмечается, что «Локомотив» получил предложение подписать контракт с Балотелли, который находится сейчас в статусе свободного агента. Однако руководство клуба отказалось от этой идеи, поскольку линия атаки команды укомплектована.
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«Локомотив» отказался от приглашения Балотелли ради Рибери

Как стало известно Sport24, московский «Локомотив» получил предложение подписать контракт с итальянским форвардом Марио Балотелли, находящимся сейчас в статусе свободного агента.
Sport24.ru06:42

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«Локомотиву» предлагали Балотелли, клуб отказался

Советский спорт07:51

«Локомотив» отказался от приглашения Балотелли ради Рибери

Sport24.ru06:42

СМИ: «Локомотив» ради трансфера Рибери отказался от приглашения Балотелли

Sportbox.RU07:25

СМИ: «Локомотив» ради трансфера Рибери отказался от приглашения Балотелли

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«Локомотив» отказался от Балотелли ради Рибери

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Sport24: «Локомотив» отказался от подписания Балотелли и сохраняет интерес к Рибери

Sports.ru07:07

«Локомотив» ради Рибери отказался от приглашения Балотелли

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