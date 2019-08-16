Футбол
«Локомотив» отказался от трансфера Балотелли ради приглашения РибериREGNUM 08:24
Отмечается, что «Локомотив» получил предложение подписать контракт с Балотелли, который находится сейчас в статусе свободного агента. Однако руководство клуба отказалось от этой идеи, поскольку линия атаки команды укомплектована.
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с чего всё началось
Как стало известно Sport24, московский «Локомотив» получил предложение подписать контракт с итальянским форвардом Марио Балотелли, находящимся сейчас в статусе свободного агента.Sport24.ru06:42
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:05, Ашберн
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Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
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Общество
ВШЭ начала проверку учителя из-за обвинений в растлении учениц
Высшая школа экономики (ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея, которого бывшие ученицы обвинили в растлении.
Обновлено в 17:31
Происшествия
Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
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«Бавария» согласовала аренду Коутиньо
Как утверждает Yahoo Esportes, мюнхенский клуб согласовал аренду Коутиньо и в ближйшее время о сделке будет объявлено официально.
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Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
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В крови отравившихся подсолнечным маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд.
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Футбол
Карпин уснул в кинотеатре перед матчем с «Уфой»
Обновлено в 15:35
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
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Игры
Разработка масштабной модификации Skyblivion близится к завершению
Хоть труды разработчиков близятся к завершению, в команду все еще требуются программисты и 3D художники.
Обновлено в 04:54
Политика
Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Самолет с пассажирами аварийно севшего А321 вылетел в Симферополь
58 пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Раменском районе Подмосковья, вылетели в Симферополь, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
Обновлено вчера в 16:18
Кино
Юэн МакГрегор может сыграть в сериале по «Звездным войнам»
Обновлено в 08:22
Авто
В 2021 году в России появится новый «Монарх»
Обновлено в 13:45
Общество
Экологи обрушились с критикой на принца Гарри и Меган Маркл
Британские активисты-экологи раскритиковали принца Гарри и его супругу Меган Маркл за полет на Ибицу на бизнес-джете Gulfstream 550, пишет The Sun.
Обновлено в 17:55
Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Политика
Российское посольство в Лондоне оценило обстановку в Персидском заливе
В заявлении говорится, что усиление давления на Иран со стороны США и Великобритании может обострить обстановку в Персидском заливе.
Обновлено в 14:38
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Экономика
Правительство выделит 620 млн рублей на реконструкцию «Домодедово»
Российский кабмин в 2019 году выделит 620 миллионов рублей на реконструкцию аэропорта "Домодедово", следует из распоряжения правительства.
Обновлено в 08:42
Здоровье
Министр здравоохранения области: в Европе приема к врачу ждут больше 2 месяцев
В странах Евросоюза из-за дефицита медперсонала является нормальным ожидание приема к врачу более 2 месяцев.
Обновлено в 12:51
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Анна Семенович ответила на вопрос о своей бисексуальности
Певица решила не игнорировать вопрос и дала честный ответ.
Обновлено в 13:54
Культура
Жириновский раскритиковал советские песни за пропаганду алкоголя
Лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с резкой критикой в адрес популярных советских песен.
Обновлено в 12:00
Технологии
Forbes опубликовал рейтинг приложений, «съедающих» время
Обновлено в 10:46