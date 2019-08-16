Как стало известно Sport24, московский «Локомотив» получил предложение подписать контракт с итальянским форвардом Марио Балотелли, находящимся сейчас в статусе свободного агента.

с чего всё началось

«Локомотив» отказался от подписания договора с итальянским нападающим Марио Балотелли. Сообщается, «железнодорожники» получили предложение заключить контракт с Балотелли на правах свободного агента. Однако, «Локомотив» отказался от сделки, поскольку линия атаки уже укомплектована.

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