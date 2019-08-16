Футбол
«Локомотив» отказался от трансфера Балотелли ради РибериVprognoze.ru 09:42
«Локомотив» отказался от подписания договора с итальянским нападающим Марио Балотелли. Сообщается, «железнодорожники» получили предложение заключить контракт с Балотелли на правах свободного агента. Однако, «Локомотив» отказался от сделки, поскольку линия атаки уже укомплектована.
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с чего всё началось
Как стало известно Sport24, московский «Локомотив» получил предложение подписать контракт с итальянским форвардом Марио Балотелли, находящимся сейчас в статусе свободного агента.Sport24.ru06:42
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Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
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Проверка ФСИН подтвердила избиения в «Крестах-2»
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Обновлено вчера в 06:58
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«Сочи» забил первый гол в РПЛ. Заболотный заработал пенальти
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В Твери представили обновленный поезд «Иволга 2.0»
В Твери представили журналистам новую модификацию поезда "Иволга". Составы будут ходить на МЦД1 Одинцово-Лобня.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Актер фильма «Беспредел» Александр Числов госпитализирован в Москве
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Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
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Общество
Google проигнорировал требование удалить видео с оскорблением флага РФ
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Обновлено в 03:32
Происшествия
В Крыму во время драки убили сотрудника МЧС
Начальник отделения надзорной деятельности по Сакскому району крымского управления МЧС России Ярослав Мамаенко умер от ножевого ранения, подозреваемый в убийстве объявлен в розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:00
Происшествия
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В крови жителей Ульяновска, которые отравились предположительно домашним подсолнечным маслом и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили кумарин, крысиный яд.
Обновлено в 11:41
Политика
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Два человека погибли из-за стрельбы около университета Алабамы
В американском штате Алабама два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы у Государственного университета Алабамы.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Сгоревшую платформу ядерного «Буревестника» показали в деталях
Американская компания Maxar Technologies представила спутниковый снимок платформы в Белом море, на которой утром 8 августа, предположительно, произошло возгорание жидкостной двигательной установки (ДУ), испытываемой в интересах Министерства обороны России, пишет в Twitter журналист The New York Times Кристоф Кеттл.
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Выступив на фестивале Russian Music в Монако, певица Светлана Лобода отправилась на вечеринку вместе с другими звездами.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту
У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
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Происшествия
Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонии
В начале 2010-х годов журнал Forbes оценивал состояние Мкртчана в 780 миллионов долларов, по состоянию на 2012 год он был 13-м по богатству жителем Украины.
Обновлено в 07:47