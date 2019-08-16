Как стало известно Sport24, московский «Локомотив» получил предложение подписать контракт с итальянским форвардом Марио Балотелли, находящимся сейчас в статусе свободного агента.

с чего всё началось

По информации Sport24, «Локомотив» получил предложение подписать контракт с итальянским форвардом Марио Балотелли, находящимся сейчас в статусе свободного агента. Однако руководство железнодорожников отказалось от идеи приглашения нападающего, поскольку линия атаки в команде укомплектована.

Политика Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Наука Форма черепа индейцев изменилась из-за адаптации к окружающей среде Ученые изучили черепа 257 индейцев, живших в разных частях Америки с 1 по 1400 год нашей эры.

Общество Казанский вор в законе Муха Люберецкий отказался от титула Ранее в полиция Казани задержала вора в законе Рашида Джамбульского.

Происшествия Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.

Политика Отвергнутые данные о крушении «Боинга» вновь предложили Нидерландам Немецкий частный детектив Йозеф Реш, расследующий дело о крушении «Боинга» в Донбассе в 2014 году, вновь сообщил о готовности передать неизвестные данные о катастрофе базирующейся в Нидерландах Совместной следственной группе (JIT, ССГ).

Происшествия В Португалии задержан один из крупнейших торговцев оружием в мире Португальские правоохранители задержали находившегося в международном розыске бельгийца Жака Месье, также известного как Маршал, он же Лис, обвиняемого в поставке оружия и техники участникам почти всех крупных конфликтов последних тридцати лет.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей Минтруд России подготовил поправки в закон о минимальном размере оплаты труда (МРОТ), согласно которому МРОТ с 1 января 2020 года ожидаемо планируется увеличить до 12 130 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Политика Россия пригласила Джонсона и Ким Чен Ына на празднование Победы Россия направила приглашение на празднование 75-й годовщины Победы северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну и премьеру Британии Борису Джонсону.

Политика Путин и Макрон обсудят безопасность в Европе и сотрудничество с ЕС Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на двусторонней встрече обсудят международную проблематику, обеспечение безопасности в Европе и дальнейшее сотрудничество с ЕС, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Общество Либертарианская партия передумала проводить митинг в Москве 25 августа Изначально активисты хотели устроить шествие по бульварам и в конце — митинг на проспекте Академика Сахарова.

Футбол Старридж мог стать одноклубником Головина в «Монако» Как сообщает RMC Sport, 29-летнего футболиста предлагали «Монако», за который выступает игрок сборной России Александр Головин, однако главный тренер монегасков Леонарду Жардим отказался от кандидатуры англичанина.

Происшествия СК сообщил о смерти двух человек, предположительно отравившихся маслом Два человека погибли в Ульяновской области, по предварительной информации, отравившись подсолнечным маслом, сообщило СУ СК по региону.

Происшествия У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.

Происшествия СК РФ отказался рассмотреть шесть заявлений участников протестов в Москве, избитых полицией Следственный комитет РФ ответил на шесть жалоб, поданных из-за применения насилия сотрудниками правоохранительных органов в отношении участников протестных акций в Москве.

Происшествия Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват» В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".

Культура Умер российский композитор Роман Леденев Скончался народный артист России, композитор Роман Леденев.

Шоу-бизнес Собчак перевоплотилась в балерину На фотографии Ксения Собчак стоит на кнехте яхты на левой ноге, а правую, как настоящая балерина, вытянула под углом 90 градусов.

Политика Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинами в Раде Новый президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса картины современных украинских художников.

Шоу-бизнес Алена Шишкова проигнорировала день рождения Тимати Поклонники Тимати, которые следят за его личной жизнью, предположили, что Шишкова проигнорировала праздничное мероприятие по причине того, что не хотела раздражать нынешнюю беременную девушку Тимати – Анастасию Решетову, которая уже в сентябре подарит ему второго наследника.