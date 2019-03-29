Футбол
Фернандеш сообщил руководству «Локомотива», что хочет уйти летомСоветский спорт 09:14
Фернандеш перешел в Локомотив в июле 2014 года свободным агентом из турецкого Бешикташа. В текущем сезоне 33-летний полузащитник провел 22 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
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Общество
Юнармейцы получат преимущества при поступлении в вузы
Участники детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» получат при поступлении в вузы дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения.
Обновлено в 10:25
Автоспорт
Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике
В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Гаджеты
Опубликован первый чертеж нового iPhone XI
В сети Интернет появились первые чертежи корпуса нового смартфона американской корпорации Apple.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая
«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Армия и оружие
Минобороны показало галлюциногенный щит
Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Минобороны РФ получило очередной доработанный бомбардировщик Ту-22М3
Компания "Туполев" (входит в ОАК) передала в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России очередной доработанный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 09:24
Наука
Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок
Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Футбол
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 13:37
Авто
Все новые автомобили в ЕС оснастят алкотестерами
Все новые автомобили, в число которых попадают грузовики и автобусы, предназначенные для продажи в ЕС, должны быть оборудованы алкотестерами.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
Генштаб: В весеннюю кампанию на службу призовут 135 тысяч россиян
С апреля по середину июля на военную службу призовут 135 тысяч человек.
Обновлено в 09:53
Политика
Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Хоккей
Сечин поцеловал Тимченко на глазах у Шойгу и хоккейных фанатов
Все произошло на глазах у сотен хоккейных фанатов, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Обновлено в 04:52
Политика
«Нафтогаз» рассматривает план Б на случай приостановки транзита газа
В «Нафтогазе» обсуждают возможность полного прекращения транзита российского газа через Украину и готовят меры, которые призваны обеспечить энергетическую безопасность страны.
Обновлено в 10:05
Общество
Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение
В Башкирии уволили 60-летнего учителя по ОБЖ, истории и по естествознанию после прокурорской проверки, сообщает сайт tdnu.ru со ссылкой на источник в прокуратуре.
Обновлено в 13:17
Энергетика
«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»
"Газпром" и "Русгаздобыча" официально объявили о своем решении строить комплекс по переработке этансодержащего газа и по производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе города Усть-Луга в Ленинградской области.
Обновлено в 12:57
Культура
Путин сделал Пореченкова народным артистом
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание народного артиста России актеру театра и кино Михаилу Пореченкову.
Обновлено в 08:55
Общество
Обновленные образовательные стандарты представило Минпросвещения
Проекты обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего и основного общего образования опубликовало министерство просвещения РФ совместно с Российским государственным педагогическим университетом (РГПУ), Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ) и Московским городским педагогическим университетом (МГПУ).
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью
Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.
Обновлено в 08:50
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Экономика
Группа «Россети» в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 2,9%
Группа компаний "Россети" по итогам 2018 года получила 124,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 2,9% больше, чем годом ранее, следует из отчета группы.
Обновлено в 08:41
Футбол
Месси не включил Роналду в свой список лучших игроков мира
"Лучшими футболистами мира являются Килиан Мбаппе, Неймар, Эден Азар, Луис Суарес и Серхио Агуэро", - приводят испанские СМИ слова Месси, который также не стал называть и себя.
Обновлено в 12:34
Общество
Пользователи соцсетей оживили хештег #учителятожелюди
Интернет-пользователи поддержали алтайскую учительницу, вынужденную уволиться из школы из-за фото в купальнике.
Обновлено в 10:37
Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Британские истребители поднимались на перехват российских Ту-95
Истребители ВВС Великобритании «Торнадо» были подняты по тревоге для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-95 над Северным морем в пятницу, 29 марта.
Обновлено в 13:36