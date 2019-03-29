Фернандеш сообщил руководству «Локомотива», что хочет уйти летомСоветский спорт 09:14

Фернандеш перешел в Локомотив в июле 2014 года свободным агентом из турецкого Бешикташа. В текущем сезоне 33-летний полузащитник провел 22 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Спорт день за днем

Общество Юнармейцы получат преимущества при поступлении в вузы Участники детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» получат при поступлении в вузы дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения.

Гаджеты Опубликован первый чертеж нового iPhone XI В сети Интернет появились первые чертежи корпуса нового смартфона американской корпорации Apple.

Армия и оружие В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая «Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.

Армия и оружие Минобороны показало галлюциногенный щит Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.

Армия и оружие Минобороны РФ получило очередной доработанный бомбардировщик Ту-22М3 Компания "Туполев" (входит в ОАК) передала в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России очередной доработанный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, сообщает пресс-служба компании.

Наука Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.

Финансы Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.

Авто Все новые автомобили в ЕС оснастят алкотестерами Все новые автомобили, в число которых попадают грузовики и автобусы, предназначенные для продажи в ЕС, должны быть оборудованы алкотестерами.

Политика Медведев прокомментировал дело Абызова Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.

Хоккей Сечин поцеловал Тимченко на глазах у Шойгу и хоккейных фанатов Все произошло на глазах у сотен хоккейных фанатов, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Политика «Нафтогаз» рассматривает план Б на случай приостановки транзита газа В «Нафтогазе» обсуждают возможность полного прекращения транзита российского газа через Украину и готовят меры, которые призваны обеспечить энергетическую безопасность страны.

Общество Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.

Происшествия Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение В Башкирии уволили 60-летнего учителя по ОБЖ, истории и по естествознанию после прокурорской проверки, сообщает сайт tdnu.ru со ссылкой на источник в прокуратуре.

Энергетика «Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей» "Газпром" и "Русгаздобыча" официально объявили о своем решении строить комплекс по переработке этансодержащего газа и по производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе города Усть-Луга в Ленинградской области.

Культура Путин сделал Пореченкова народным артистом Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание народного артиста России актеру театра и кино Михаилу Пореченкову.

Общество Обновленные образовательные стандарты представило Минпросвещения Проекты обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего и основного общего образования опубликовало министерство просвещения РФ совместно с Российским государственным педагогическим университетом (РГПУ), Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ) и Московским городским педагогическим университетом (МГПУ).

Армия и оружие США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.

Происшествия СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.

Финансы Долги россиян приблизились к историческому рекорду Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.

Экономика Группа «Россети» в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 2,9% Группа компаний "Россети" по итогам 2018 года получила 124,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 2,9% больше, чем годом ранее, следует из отчета группы.

Футбол Месси не включил Роналду в свой список лучших игроков мира "Лучшими футболистами мира являются Килиан Мбаппе, Неймар, Эден Азар, Луис Суарес и Серхио Агуэро", - приводят испанские СМИ слова Месси, который также не стал называть и себя.

Общество Пользователи соцсетей оживили хештег #учителятожелюди Интернет-пользователи поддержали алтайскую учительницу, вынужденную уволиться из школы из-за фото в купальнике.

Экономика Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.