Футбол
Сегодня стало известно, что защитник Локомотива Борис Ротенберг завершает карьеру и переходит работать в структуру клуба. В Локомотиве прокомментировали слухи. Борис Ротенберг не заканчивает карьеру.
Советский спорт11:51
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с чего всё началось
Как стало известно Sport24, зимой в московском «Локомотиве» утвердят переход защитника Бориса Ротенберга на работу в структуру клуба, а именно — в спортивный департамент. Футболист, которому 19 мая исполнится 33 года, завершит карьеру.Sport24.ru06:33
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