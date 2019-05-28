Футбол
«Локомотив» оформляет полноценный трансфер КрыховякаСоветский спорт 04:28
Генеральный директор Локомотива Василий Кикнадзе сообщил, что клуб работает над оформлением полноценного трансфера Гжегожа Крыховяка. По Крыховяку идет работа с оформлением на бумаге трансфера, там все условия выполнены.
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Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
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Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Visa раскрыла размер межбанковской комиссии в России
Visa, которая оставалась единственной крупной платежной системой, не раскрывшей размер межбанковской комиссии для России, теперь сделала это.
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Происшествия
Видео раздавленных автомобилей во Владивостоке попало в соцсети
Около дома по адресу Ладыгина, 11 обрушилась подпорная стена.
Обновлено в 02:32
Экономика
Министр предложил вообще отменить пенсии
Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:55
Футбол
«Амкар» исключён из списка членов РФС
Пермский «Амкар», потерявший профессиональный статус из-за банкротства по итогам сезона-2017/18, исключён из списка членов Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 04:22
Происшествия
В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
ЖКХ
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Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе
Пара живет на 25 этаже элитного комплекса на севере Москвы. Соседями Шурыгиной по дому являются Ефим Шифрин, Настя Ивлеева, Катерина Шпица.
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Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено 26 мая в 11:09
Политика
Прокуроры САП объявили Омеляну обвинения
Во время заседания объявили об обвинениях министру и определили порядок и объем исследования доказательств.
Обновлено в 04:32
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Шоу-бизнес
Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой
31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
Футбол
Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на своем официальном сайте об уходе Сергея Игнашевича из тренерского штаба молодежной команды.
Обновлено в 05:07
Авто
Объем производства авто в Петербурге вырос на 7%
По итогам апреля 2019 года объем производства составил 36,3 тысячи авто, что на 11% больше, чем за апрель 2018 года.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова села на шпагат в металлической клетке
Артистка провернула трюк, находясь в металлической клетке, а соответствующим видео звезда поделилась в Instagram.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми
Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Авто
Начались продажи внедорожного купе Volkswagen Teramont X в Китае
Несколько недель назад на шанхайском автосалоне состоялся дебют нового внедорожного купе Volkswagen Teramont X, а сегодня стартовали продажи новинки.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Вучич привёл армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косове
Сербский лидер Александр Вучич принял решение привести Вооружённые силы Сербии и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:18
Футбол
«Унион» обыграл «Штутгарт» и впервые вышел в бундеслигу
В рамках ответного стыкового матча за право играть в бундеслиге берлинский "Унион" сыграл вничью со "Штутгартом" (0:0) и впервые в своей истории пробился в элитный дивизион чемпионата Германии.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
В Саратовской области подросток ударил школьницу топором
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Экономика
ВТБ решил продать свою африканскую «дочку»
ВТБ принадлежит 50,1% акций в Banco VTB Africa.
Обновлено в 03:06
Политика
Роскосмос и РАН разработали концепцию сверхтяжелой ракеты
Госкорпорация Роскосмос и Российская академия наук (РАН) разработали концепцию Федеральной целевой программы (ФЦП) до 2030 года по созданию сверхтяжелой ракеты.
Обновлено в 05:06
Авто
Завод Mercedes-Benz выпустил первые седаны
Российский завод Mercedes-Benz, официальное открытие которого состоялось в начале апреля, приступил к выпуску седанов E-Klasse.
Обновлено в 04:20