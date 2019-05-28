Футбол

«Локомотив» оформляет полноценный трансфер КрыховякаСоветский спорт 04:28

3 фото
Генеральный директор Локомотива Василий Кикнадзе сообщил, что клуб работает над оформлением полноценного трансфера Гжегожа Крыховяка. По Крыховяку идет работа с оформлением на бумаге трансфера, там все условия выполнены.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гендиректор «Локомотива»: «По Крыховяку идет работа с оформлением трансфера на бумаге»

Матч ТВ04:31

Гендиректор «Локомотива»: «По Крыховяку идет работа с оформлением трансфера на бумаге»

Sportbox.RU04:31

«Локомотив» ведет работу над полноценным трансфером Крыховяка

РИА Новости03:57

«Локомотив» оформляет полноценный трансфер Крыховяка

Советский спорт04:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Visa раскрыла размер межбанковской комиссии в России

Visa, которая оставалась единственной крупной платежной системой, не раскрывшей размер межбанковской комиссии для России, теперь сделала это.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Видео раздавленных автомобилей во Владивостоке попало в соцсети

Около дома по адресу Ладыгина, 11 обрушилась подпорная стена.
Обновлено в 02:32
Экономика

Министр предложил вообще отменить пенсии

Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:55
Футбол

«Амкар» исключён из списка членов РФС

Пермский «Амкар», потерявший профессиональный статус из-за банкротства по итогам сезона-2017/18, исключён из списка членов Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 04:22
Происшествия

В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
ЖКХ

В Свердловской области значительно снизились тарифы на вывоз мусора

В 2019 году тариф для «Спецавтобазы» составит 474 рубля за кубометр мусора.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе

Пара живет на 25 этаже элитного комплекса на севере Москвы. Соседями Шурыгиной по дому являются Ефим Шифрин, Настя Ивлеева, Катерина Шпица.
Обновлено вчера в 18:53
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено 26 мая в 11:09
Политика

Прокуроры САП объявили Омеляну обвинения

Во время заседания объявили об обвинениях министру и определили порядок и объем исследования доказательств.
Обновлено в 04:32
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Шоу-бизнес

Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой

31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
Футбол

Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на своем официальном сайте об уходе Сергея Игнашевича из тренерского штаба молодежной команды.
Обновлено в 05:07
Авто

Объем производства авто в Петербурге вырос на 7%

По итогам апреля 2019 года объем производства составил 36,3 тысячи авто, что на 11% больше, чем за апрель 2018 года.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова села на шпагат в металлической клетке

Артистка провернула трюк, находясь в металлической клетке, а соответствующим видео звезда поделилась в Instagram.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия

Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми

Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Авто

Начались продажи внедорожного купе Volkswagen Teramont X в Китае

Несколько недель назад на шанхайском автосалоне состоялся дебют нового внедорожного купе Volkswagen Teramont X, а сегодня стартовали продажи новинки.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок

Обновлено в 02:54
Политика

Вучич привёл армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косове

Сербский лидер Александр Вучич принял решение привести Вооружённые силы Сербии и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:18
Футбол

«Унион» обыграл «Штутгарт» и впервые вышел в бундеслигу

В рамках ответного стыкового матча за право играть в бундеслиге берлинский "Унион" сыграл вничью со "Штутгартом" (0:0) и впервые в своей истории пробился в элитный дивизион чемпионата Германии.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

В Саратовской области подросток ударил школьницу топором

Обновлено в 04:12
Происшествия

В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде

В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Экономика

ВТБ решил продать свою африканскую «дочку»

ВТБ принадлежит 50,1% акций в Banco VTB Africa.
Обновлено в 03:06
Политика

Роскосмос и РАН разработали концепцию сверхтяжелой ракеты

Госкорпорация Роскосмос и Российская академия наук (РАН) разработали концепцию Федеральной целевой программы (ФЦП) до 2030 года по созданию сверхтяжелой ракеты.
Обновлено в 05:06
Авто

Завод Mercedes-Benz выпустил первые седаны

Российский завод Mercedes-Benz, официальное открытие которого состоялось в начале апреля, приступил к выпуску седанов E-Klasse.
Обновлено в 04:20
Общество

Соловьев назвал сторонников сквера в Екатеринбурге «козлищами»

Обновлено в 04:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гжегож Крыховяк
Польский футболист
Польский футболист, опорный полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Польши, выступающий на правах аренды за московский «Локомотив».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Василий Кикнадзе
Российский журналист
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное