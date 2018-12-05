Футбол

«Локомотив» минимально обыграл «Рубин» благодаря Чорлуке
Нева Спорт
14:00

Локомотив — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Локомотив»
Борис Ротенберг
Рифат Жемалетдинов
16′
20′
Вячеслав Подберезкин
Дмитрий Полоз
45′+3′
Сесар Навас
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
46′
Ведран Чорлука
54′
Мануэл Фернандеш
Игорь Денисов
88′
В первом матче двухраундового противостояния 1/4 финала Кубка России «Локомотив» с минимальным счетом одолел казанский «Рубин». Матч проходил в Москве на стадионе "РЖД Арена" и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч провел хорватский защитник Ведран Чорлука, отличившийся на 54-й минуте игры.
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