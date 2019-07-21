Футбол
Шедевр Эдера и карточка Семина. «Локомотив» обыграл «Тамбов»Советский спорт 12:36
Главный тренер Тамбова Александр Григорян во время и перед матчами против, на минуточку, Зенита и Локомотива задерживается сперва в туалете, а затем в качестве эксперта на телевидении, а его команда так или иначе весьма предсказуемо с атомного выезда возвращается с нулем очков.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:30, Вашингтон
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Транспорт
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Происшествия
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Политика
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Шоу-бизнес
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Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
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Армия и оружие
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В издании «Свободная пресса» вышел материал, в котором со ссылкой на зарубежных экспертов заявлено, будто бы Израиль способен в любой момент «отключить» российские БПЛА и обойти оборону зенитных ракетных комплексов С-300, находящихся в Сирии.
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Бойко: после выборов Украина вернется на мирный путь развития
Вторая по величине фракция в Верховной раде, которую сформирует «Оппозиционная платформа», будет залогом того, что после выборов Украина вернется на мирный путь развития, заявил в воскресенье, 21 июля, сопредседатель партии Юрий Бойко.
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Найдено «кладбище» Boeing 737 MAX
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Обновлено вчера в 12:21