Футбол

Шедевр Эдера и карточка Семина. «Локомотив» обыграл «Тамбов»Советский спорт 12:36

Главный тренер Тамбова Александр Григорян во время и перед матчами против, на минуточку, Зенита и Локомотива задерживается сперва в туалете, а затем в качестве эксперта на телевидении, а его команда так или иначе весьма предсказуемо с атомного выезда возвращается с нулем очков.
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