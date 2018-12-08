Футбол

«Локомотив» одержал победу над «Оренбургом» в матче ЧР
BFM.ru
15:25

Локомотив — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
8′
Джордже Деспотович
17′
Алексей Сутормин
Эдер
Мануэл Фернандеш
46′
Антон Миранчук
Федор Смолов
46′
66′
Джордже Деспотович
Гжегож Крыховяк
69′
Джефферсон Фарфан
76′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
76′
79′
Никита Маляров
Григорий Чиркин
Джефферсон Фарфан
81′
86′
Сергей Терехов
Андреа Чуканов
88′
Даниэль Мишкич
Андрей Козлов
Дмитрий Баринов
90′+2′
«Локомотив» победил «Оренбург» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) за счет проявленных волевых качеств. Такое мнение высказал ТАСС председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков. «Локомотив» обыграл соперника со счетом 2:1 на своем поле.
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