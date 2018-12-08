"Локомотив" обыграл на своем поле футболистов "Оренбурга" в домашнем матче чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

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