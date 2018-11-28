Футбол

«Локомотив» выиграл в Лиге чемпионов впервые с 2004 года
Накануне.Ru
вчера в 23:39

Локомотив — Галатасарай
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
34′
Сердар Азиз
Райан Донк
43′
Владислав Игнатьев
54′
59′
Фернандо
Софиан Фегули
Ведран Чорлука
67′
68′
Папа Ндиайе
Сельчук Инан
Джефферсон Фарфан
74′
Алексей Миранчук
Дмитрий Баринов
77′
Федор Смолов
Эдер
88′
Джефферсон Фарфан
Борис Ротенберг
90′
90′
Мартин Линнес
Мариано
В конце первого тайма мяч в свои ворота отправил игрок гостей Райан Донк. А на 54-й минуте Владислав Игнатьев закрепил преимущество "железнодорожников". Стоит отметить, что эта победа стала для "Локомотива" первой с 2004 года в группе Лиги чемпионов.
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