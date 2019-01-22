Футбол
«Локомотив» обыграл «Зенит» в Кубке «Матч Премьер»RT на русском 13:50
Московский «Локомотив» выиграл у питерского «Зенита» в рамках Кубка «Матч Премьер», который проходит в Катаре. Встреча завершилась со счётом 3:1. В составе москвичей отличились Фёдор Смолов, Антон Миранчук и Алексей Миронов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 16:06, Ашберн
Технологии
В работе WhatsApp произошел сбой
В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала downdetector.com.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Умер третий летчик разбившегося бомбардировщика Ту-22М3
Обновлено в 10:37
Происшествия
Появилось видео избиения Виторганом Богомолова
Которую правильнее назвать избиением: Виторган после короткого диалога наносит оппоненту удар, от которого Богомолов теряет равновесие.
Обновлено в 15:38
Происшествия
СК обнародовал видео допроса угонщика самолета Сургут-Москва
Короткое видео допроса предполагаемого угонщика самолета Сургут-Москва обнародовал в своем официальном канале в мессенджере WhatsApp Следственный комитет РФ.
Обновлено в 11:00
Технологии
Блокчейн-платформа Telegram будет запущена в марте
Как сообщал «Югополис», настоящей причиной блокировки мессенджера Telegram в России могли стать планы его владельца Павла Дурова запустить криптовалюту.
Обновлено в 14:26
Космос
ОАЭ объявили сроки запуска космического зонда к Марсу
Космический центр Мухаммеда бен Рашида в ОАЭ объявил, что запуск космического зонда "Надежда" к Марсу состоится в период с 14 июля по 3 августа 2020 года, сообщает во вторник эмиратское издание The National.
Обновлено в 15:06
Авто
Минпромторг показал видео создания «президентского» лимузина Aurus
Минпромторг опубликовал на своем канале в сети YouTube видео «Как создавался AURUS», рассказывающее об истории разработки и запуска в производство президентского лимузина Aurus Senat, являющегося частью проекта «Кортеж».
Обновлено в 10:57
Гаджеты
Флагманский Honor View 20 официально представлен в России и мире
Компания Huawei официально представила сегодня смартфон Honor View 20 (ранее выпущенный в Китае под названием Honor V20) для международных рынков.
Обновлено в 12:26
Экономика
Brand Finance признал Сбербанк самым сильным банковским брендом в мире
Международное рейтинговое агентство признало Сбербанк самым сильным банковским брендом в мире, а его стоимость выросла на $0,8 млрд — до $12,4 млрд.
Обновлено в 06:06
Технологии
Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon
Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon, доступ к которым ранее ограничили для блокировки Telegram.
Обновлено в 04:28
Авто
Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей из-за бензопровода
Шведская компания Volvo объявила о начале программы по отзыву более 200 тысяч автомобилей, которые выпустили в период с 2015 по 2016 годы.
Обновлено в 12:01
Происшествия
В Москве автомобилист угрожал водителю «скорой помощи» пистолетом
На юго-востоке Москвы в ходе конфликта водитель легкового автомобиля пригрозил мужчине, управлявшему автомобилем скорой помощи, пневматическим пистолетом.
Обновлено в 15:45
Авто
Нейромобиль для инвалидов появится в России к 2020 году
Обновлено в 09:09
Музыка
ABBA выпустит новые песни во второй половине 2019 года
В концертный тур отправятся голограммы, изображающие артистов в 1979 году, на пике славы. При этом группа записала две новые композиции.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Самолет с футболистом «Кардиффа» на борту пропал с радаров
Частный самолет с футболистом Эмилиано Салой, который на днях перешел в "Кардифф" за рекордные для клуба 20,5 млн евро, исчез с радаров на пути из Франции в Уэльс.
Обновлено в 05:27
Авто
Renault выводит на рынок другой Renault Logan Crossover
В Эквадоре стартовали продажи «приподнятой» версии седана Renault Logan под характерным названием Crossover.
Обновлено в 03:03
Авто
Mitsubishi предложит россиянам семиместный Outlander
Японский бренд Mitsubishi будет продавать в России семиместную модификацию кроссовера Outlander.
Обновлено в 09:45
Политика
Переговоры Путина и Абэ продолжались более трех часов
Обновлено в 10:35
Авто
Renault показал обновленный ситикар Twingo
Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено в 08:39
Наука
В костях человека найдены кровеносные сосуды
Немецкие специалисты из Университета Дуйсбурга - Эссена во время серии новых экспериментов доказали, что в костях мышей и человека находится множество крошечных и ранее неизведанных кровеносных сосудов.
Обновлено в 08:03
Кино
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
Обновлено в 08:56
Общество
Образование уже не играет большой роли при поиске работы
Все меньше компаний обращают внимание на строчку "образование" в резюме соискателей.
Обновлено в 05:05
Общество
Российский космонавт сделал редкий снимок Петербурга с борта МКС
Российскому космонавту Олегу Кононенко удалось сделать редкое фото с борта Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:49
Политика
Генсек СЕ заявил о кризисе в организации из-за ситуации с Россией
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что лишение России голоса в Парламентской ассамблее СЕ создало кризис в организации.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Настю Рыбку и Алекса Лесли освободили из полиции
Обновлено в 08:14
Наука
Власти Китая подтвердили рождение генетически измененных детей
Обновлено вчера в 21:10
Авто
Владелец Jaguar XJ отсудил у импортёра более 40 млн рублей
Обновлено в 10:18
Политика
Защита Уилана обжалует его арест по делу о шпионаже
Защита гражданина четырех государств Пола Уилана, обвиняемого ФСБ России в шпионаже, продолжит обжалование решения суда о его заключении под стражу, заявил адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено в 05:34
Политика
Путин запретил использование мигалок не входящим в МЧС спасателям
Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий не входящим в систему МЧС спасателям устанавливать на автомобили специальные световые и звуковые сигналы.
Обновлено в 10:57
Футбол
Кокорин назвал россиян «стадом баранов»
«Невские новости», со ссылкой на оказавшееся в распоряжении издания послание, пишут, что футболист сравнил соотечественников со «стадом баранов».
Обновлено вчера в 11:42