Футбол

«Локомотив» обыграл «Зенит» в Кубке «Матч Премьер»RT на русском вчера в 13:50

Московский «Локомотив» выиграл у питерского «Зенита» в рамках Кубка «Матч Премьер», который проходит в Катаре. Встреча завершилась со счётом 3:1. В составе москвичей отличились Фёдор Смолов, Антон Миранчук и Алексей Миронов.
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Ошибка Лунева и гол-красавец Миронова. Видеообзор матча «Зенит» — «Локомотив»

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Как сообщал «Югополис», настоящей причиной блокировки мессенджера Telegram в России могли стать планы его владельца Павла Дурова запустить криптовалюту.
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Армия и оружие

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В случае, если Совет Безопасности ООН не примет меры в связи с ударами Израиля по Сирии, Дамаск может нанести в ответ симметричный удар по аэропорту Тель-Авива, который является основным аэропортом еврейского государства, заявил постоянный представитель Арабской республики в ООН Башар аль-Джаафари.
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