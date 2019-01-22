Футбол

«Локомотив» обыграл «Зенит» в Кубке «Матч Премьер»RT на русском 13:50

Московский «Локомотив» выиграл у питерского «Зенита» в рамках Кубка «Матч Премьер», который проходит в Катаре. Встреча завершилась со счётом 3:1. В составе москвичей отличились Фёдор Смолов, Антон Миранчук и Алексей Миронов.
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Утром в среду неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в нескольких торговых центрах, школах Владивостока и здании администрации Приморского края, сообщает Интерфакс.
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Ниагарский водопад частично замерз из-за сильных морозов

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Общество

Знаменитого тигра Амура из Приморья хотят поселить в клетку на Кубани

Тигр Амур из приморского сафари-парка, за чьей дружбой с козлом Тимуром, следили миллионы жителей России, может быть продан в НП "ПАРК ТИГРОВ" в станице Динской в Краснодарском крае.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие

Сирия пригрозила ударом по аэропорту Тель-Авива после атак Израиля

В случае, если Совет Безопасности ООН не примет меры в связи с ударами Израиля по Сирии, Дамаск может нанести в ответ симметричный удар по аэропорту Тель-Авива, который является основным аэропортом еврейского государства, заявил постоянный представитель Арабской республики в ООН Башар аль-Джаафари.
Обновлено в 18:36
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Эксперты рассказали о последствиях отказа писать от руки для мозга

Мир в среду, 23 января, отмечает день ручного письма, опрошенные РИА Новости в преддверии праздника эксперты посетовали, что письмо переходит в разряд увлечений, и предупредили об опасностях, которые могут подстерегать человека, переставшего писать от руки.
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Наука

В костях человека найдены кровеносные сосуды

Немецкие специалисты из Университета Дуйсбурга - Эссена во время серии новых экспериментов доказали, что в костях мышей и человека находится множество крошечных и ранее неизведанных кровеносных сосудов.
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В парижском бутике во время ремонта нашли картину XVII века

Обновлено в 19:34
Политика

Мадуро заявил, что Венесуэла пересмотрит отношения с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что после заявления американского вице-президента Майка Пенса, Каракас пересмотрит свою политику в отношении Вашингтона.
Обновлено в 18:36
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Mitsubishi будет продавать в России семиместный Outlander

В 2019 году компания Mitsubishi начнет продажи в России семиместной версии Outlander.
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Власти Китая подтвердили рождение генетически измененных детей

Обновлено вчера в 21:10
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Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp

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Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайной

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Reuters: до возгорания в Черном море танкер «Маэстро» не смог зайти в порт

Возгорание на торговых судах «Канди» и «Маэстро» в Черном море произошло после того, как одному из них было запрещено зайти в порт Темрюк на юге России из-за санкций США.
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«Коммерсант» сообщил о планах отмены льготных тарифов для электроплит

Министерство экономического развития в рамках планов правительства по борьбе с перекрестным субсидированием в энергетике предложило ввести для населения социальные нормы потребления электричества и отменить льготные тарифы на электрические плиты, сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники.
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Настю Рыбку и Алекса Лесли освободили из полиции

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