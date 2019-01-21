«Локомотив» обыграл «Зенит» в товарищеском матчеВести.Ru 14:23

В Катаре продолжается коммерческий турнир с участием российских клубов. Во второй день соревнования московский "Локомотив" одержал победу над санкт-петербургским "Зенитом". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников.

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