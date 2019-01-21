«Локомотив» обыграл «Зенит» в Кубке «Матч Премьер»RT на русском 13:50

Московский «Локомотив» выиграл у питерского «Зенита» в рамках Кубка «Матч Премьер», который проходит в Катаре. Встреча завершилась со счётом 3:1. В составе москвичей отличились Фёдор Смолов, Антон Миранчук и Алексей Миронов.

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