Футбол

«Локомотив» обыграл «Зенит» в Кубке «Матч Премьер»RT на русском 13:50

Московский «Локомотив» выиграл у питерского «Зенита» в рамках Кубка «Матч Премьер», который проходит в Катаре. Встреча завершилась со счётом 3:1. В составе москвичей отличились Фёдор Смолов, Антон Миранчук и Алексей Миронов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Локо» победил «Зенит». Четыре крутых гола, провал Лунева и хаос после перерыва

Советский спорт14:00

Карпин подколол Комбарова, а Дзюба решил стать вратарем. Первый выпуск «Катарских игр»

Матч ТВ15:37

«Локомотив» победил «Зенит» на Кубке «Матч Премьер» – 3:1

Sports.ru12:34

Кубок Матч Премьер в Катаре. «Зенит» – «Локомотив»

Чемпионат14:02

Отпускной «Зенит»

Спорт-Экспресс15:30

Ошибка Лунева и гол-красавец Миронова. Видеообзор матча «Зенит» — «Локомотив»

Sport24.ru15:02

«Зенит» - «Локомотив»: устоят ли железнодорожники?

Все про Спорт рувчера в 14:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 15:51, Ашберн
Футбол

Роналду получил условный срок по делу о неуплате налогов в Испании

Обновлено в 05:55
Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч против «Метца»

Тренерский «Монако» объявил состав на матч 1/16 финала Кубка Франции против «Метца».
Обновлено в 14:31
Футбол

Усэйн Болт завершил карьеру футболиста

Обновлено в 13:46
Футбол

Семак высказался о словах Кокорина про «стадо баранов»

Обновлено в 15:46
Футбол

«Кардифф Сити» сделал заявление о пропавшем Сале

«Кардифф Сити» выступил с заявлением в связи с пропажей самолета, на борту которого находился новичок команды Эмилиано Сала, и отменил утреннюю тренировку.
Обновлено в 10:01
Футбол

«Краснодар» потерпел поражение в товарищеском матче с «Базелем»

Обновлено в 08:50
Футбол

Хоуард объявил о завершении карьеры по окончанию сезона-2019

Голкипер клуба МЛС «Колорадо» Тим Хоуард объявил об уходе из спорта в конце сезона-2019.
Обновлено в 14:03
Футбол

«Тоттенхэм» из-за травмы лишился Деле Алли до начала марта

Алли получил травму в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:1) 20 января.
Обновлено в 12:44
Футбол

Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА

Обновлено в 05:18
Футбол

Защитник «Ростова» Вилюш получил разрыв крестообразных связок

Отмечается, что Вилюш получил разрыв крестообразных связок коленного сустава. Предположительно, он пропустит от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 06:58
Футбол

Томаров занял пост старшего тренера школы «Уфы»

Специалист Сергей Томаров, ранее получивший тренерскую лицензию категории Pro, занял пост старшего тренера школы клуба «Уфа», сообщает пресс-служба российской команды.
Обновлено в 13:44
Футбол

«Барселона» интересуется хавбеком «Сассуоло»

«Барселона» заинтересовалась еще одним игроком «Сассуоло». Полузащитник Стефано Сенси привлек внимание каталонского клуба.
Обновлено в 02:34
Футбол

«Фиорентина» и «Эмполи» обменялись вратарями

«Фиорентина» и «Эмполи» совершили обмен вратарями на правах аренды.
Обновлено в 09:10
Футбол

Пентек переходит в «Милан» за 35 миллионов евро

Трансфер 23-летнего нападающего "грифонов" обойдётся "россонери" в 35 миллионов евро.
Обновлено в 12:24
Футбол

«Генгам» и «Тулуза» вышли в 1/8 финала Кубка Франции

В матче 1/16 финала Кубка Франции «Тулуза» принимала «Реймс».
Обновлено в 15:24
ещё по теме
Главное