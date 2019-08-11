Футбол
«Локомотив» обыграл «Урал» в молодежном первенствеРИА Новости 10:01
Футболисты молодежной команды московского "Локомотива" обыграли сверстников из екатеринбургского "Урала" в матче 5-го тура первенства России. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0. Главные команды сыграют между собой в 5-м туре чемпионата России в воскресенье.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:24, Вашингтон
Происшествия
Стрельба произошла в мечети в Норвегии
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В коляске, прикрепленной к транспортному средству, разместились глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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После акции в Москве начались задержания
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Армия и оружие
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Слухи о нищенстве воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 20:45
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В офисе президента Украины заявили о проблемах с новым энергорынком
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После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Общество
Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров
Обновлено в 12:45
Футбол
Дзюба вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионата России
Обновлено в 13:15
Политика
В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского
Президентство Владимира Зеленского на Украине будет неполноценным без встречи с американским лидером Дональдом Трампом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин.
Обновлено в 12:42
Гаджеты
Инсайдер рассекретил название iPhone 11
По данным зарубежных инсайдеров, очередной флагманский девайс от корпорации получит название iPhone 11 Pro.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
Войска Хафтара приняли перемирие на период Курбан-байрама
Как указывает агентство, войска правительства национального согласия (ПНС) также ранее объявили о принятии предложенного миссией ООН в Ливии перемирия.
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Наука
Молодая кровь позволяет бороться с болезнью Альцгеймера
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Обновлено вчера в 01:06
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Авто
BMW планирует покорить рынок электрокаров
Уже в ближайшие пять лет в модельном ряде компании появятся двадцать пять электрифицированных вариаций, двенадцать из них будут оснащены исключительно электродвигателями.
Обновлено в 06:21
Общество
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
Обновлено в 03:24
Общество
Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за содержания ГМО
"Роспотребнадзором с 1 июля 2019 приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации папайи свежей производства Китай, вся продукция отозвана из оборота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:26
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Теннис
Осака назвала Серену Уильямс «теннисной мамой»
Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала предстоящую встречу в четвертьфинале турнира в Торонто с американкой Сереной Уильямс.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
Семья из Волгограда погибла в жутком ДТП в Астраханской области
Страшное ДТП произошло сегодня на трассе Волгоград – Астрахань.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Фигуранта дела о массовых беспорядках положили в реанимацию
ТАСС напоминает, что после несогласованной акции в Москве 27 июля режиссёру выписали 20 тысяч рублей штрафа.
Обновлено в 10:22
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Обновлено в 13:05