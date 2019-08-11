Футбол

«Локомотив» обыграл «Урал» в молодежном первенствеРИА Новости 10:01

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Футболисты молодежной команды московского "Локомотива" обыграли сверстников из екатеринбургского "Урала" в матче 5-го тура первенства России. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0. Главные команды сыграют между собой в 5-м туре чемпионата России в воскресенье.
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