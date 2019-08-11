Футболисты молодежной команды московского "Локомотива" обыграли сверстников из екатеринбургского "Урала" в матче 5-го тура первенства России. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0. Главные команды сыграют между собой в 5-м туре чемпионата России в воскресенье.

Экономика Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.

Происшествия Почти 50 тысяч человек пришли на митинг в Москве Был задержан Борис Золотаревский – член штаба Ивана Жданова, который со сцены призвал прогуляться к администрации президента.

Происшествия На оппозиционной акции в центре Петербурга задержаны несколько человек Позже появилась информация о том, что задержана также еще одна женщина. К 14:30 количество участников акции достигло около двухсот человек.

Футбол Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на игру с «Динамо» Стали известны стартовые составы московского "Динамо" и санкт-петербургского "Зенита" на очную встречу пятого тура чемпионата России по футболу, который состоится 10 августа.

Общество Пресс-служба Горбачева отреагировала на новости о его нездоровье Нет никаких оснований для сообщений о плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачева, заявили "Интерфаксу" в его пресс-службе.

Политика Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал» Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Происшествия Пять сотрудников Росатома погибли при испытаниях двигателя В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома.

Хоккей «Трактор» обыграл сборную Кубка губернатора "Трактор" в матче Кубка губернатора Челябинской области обыграл сборную турнира со счетом 5:2.

Авто Hyundai показал обновленный кроссовер Tucson В обновленном Hyundai Tucson 2020 модельного года базовым остается 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель на 161 л.с. Как и прежде, моторная гамма состоит из базовых 2,0-литровых комплектаций Value и SE, а 2,4-литровый вариант доступен в модификации SEL, Sport, Limited и Ultimate.

Происшествия Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.

Армия и оружие Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие, которое займется разработкой высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Армия и оружие В сирийском Идлибе 10 военных погибли при отражении атаки террористов В результате погибли десять сирийских военнослужащих. Еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести.

Происшествия Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае выросло до 18 человек По уточненным данным, не менее 18 человек стали жертвами мощного супертайфуна "Лекима", который обрушился на восточную часть Китая, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.

Общество Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в мечети в Норвегии, сообщили СМИ В Норвегии в одной из мечети, находящейся в пригороде норвежской столицы, произошла стрельба.

Армия и оружие Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.

Политика Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.

Теннис Осака назвала Серену Уильямс «теннисной мамой» Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала предстоящую встречу в четвертьфинале турнира в Торонто с американкой Сереной Уильямс.