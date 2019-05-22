«Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок РоссииРИА Новости 13:27

Московский "Локомотив" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" и в рекордный восьмой раз завоевал Кубок России по футболу. Финальная встреча, состоявшаяся в Самаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников, единственный гол на 27-й минуте забил Дмитрий Баринов.

«Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

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