Футбол

Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок РоссииГазета.Ru 16:33

Локомотив — Урал
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Финал, сегодня
Самара, Самара Арена
Дмитрий Баринов
27′
Дмитрий Баринов
40′
56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
67′
83′
Михаил Меркулов
84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
87′
Роман Емельянов
Гильерме
90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
90′+4′
Московский "Локомотив" одержал минимальную победу над екатеринбургским "Уралом" в финале Олимп Кубка России и завоевал свой третий трофей за три года. Напомним, в сезоне-2017/18 подопечные Юрия Семина победили в чемпионате страны, а в предыдущий год первенствовали все в том же Кубке.
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