Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок РоссииГазета.Ru 16:33

Московский "Локомотив" одержал минимальную победу над екатеринбургским "Уралом" в финале Олимп Кубка России и завоевал свой третий трофей за три года. Напомним, в сезоне-2017/18 подопечные Юрия Семина победили в чемпионате страны, а в предыдущий год первенствовали все в том же Кубке.

Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Спорт день за днем

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Политика Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400 Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».

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