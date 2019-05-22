Футбол
Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок РоссииГазета.Ru 16:33
Дмитрий Баринов
|27′
Дмитрий Баринов
|40′
|56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
|59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
|67′
|83′
Михаил Меркулов
|84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
|87′
Роман Емельянов
Гильерме
|90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
|90′+4′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
3
Идову
7
Крыховяк
14
Чорлука
84
Лысов
96
Жемалетдинов
6
Баринов
23
Тарасов
4
Фернандеш
59
Миранчук
21
Кварацхелия
31
Годзюр
15
Кулаков
8
Страндбург
14
Бавин
27
Меркулов
11
Ильин
13
Бумаль
21
Араторе
92
Емельянов
58
Эль-Кабир
88
Погребняк
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Московский "Локомотив" одержал минимальную победу над екатеринбургским "Уралом" в финале Олимп Кубка России и завоевал свой третий трофей за три года. Напомним, в сезоне-2017/18 подопечные Юрия Семина победили в чемпионате страны, а в предыдущий год первенствовали все в том же Кубке.
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