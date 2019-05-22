Футбол

«Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок РоссииРИА Новости 13:27

Локомотив — Урал
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Финал, сегодня
Самара, Самара Арена
Дмитрий Баринов
27′
Дмитрий Баринов
40′
56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
67′
83′
Михаил Меркулов
84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
87′
Роман Емельянов
Гильерме
90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
90′+4′
Московский "Локомотив" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" и в рекордный восьмой раз завоевал Кубок России по футболу. Финальная встреча, состоявшаяся в Самаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников, единственный гол на 27-й минуте забил Дмитрий Баринов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Кубок летит в Москву!». «Локомотив» вылетел из Самары

Матч ТВ16:57

«Кубок летит в Москву!». «Локомотив» вылетел из Самары

Sportbox.RU16:57

«Локомотив» стал обладателем Кубка России

RT на русском14:54

«Локомотив» – восьмикратный! Семин вновь выиграл Кубок России

Спорт день за днем13:23

Итоги Кубка России: рекордная победа «Локомотива», внедрение VAR

РИА Новости15:30

«Локомотив» — «Урал» — 1:0, 23 мая 2019, обзор матча финала Кубка России

Чемпионат18:00

Танцы Кварацхелии и Кверквелии. Веселье в раздевалке «Локомотива»

Спорт-Экспресс16:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 20:10, Ашберн
Политика

Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено в 12:32
Экономика

Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума

Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.
Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес

Заболевшая раком мозга звезда кино покончила с собой

Ведущий шоу Дмитрий Борисов выяснил, что Дарья, невзирая на приличное наследство, оставшееся от родителей, оказалась нищей.
Обновлено в 11:16
Политика

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Американская компания Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к годовщине окончания Второй мировой войны юбилейную монету со странами-союзниками.
Обновлено в 19:53
Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес

Рудковская призналась в романе с Биланом

Продюсер Яна Рудковская призналась, что с ее подопечным - певцом Димой Биланом - раньше ее связывали не только профессиональные отношения.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес

Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка

Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.
Обновлено в 06:20
Политика

Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено вчера в 01:45
Общество

Мусорный Uber: как утилизировать отходы при помощи digital‐технологий?

Выбираете удобный способ связи с агрегатором, оставляете заказ, машина приедет по указанному адресу и заберет отходы.
Обновлено в 11:41
Политика

Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено в 15:05
Происшествия

Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии

В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие

В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама

Боевики радикальных группировок сильно повредили электростанцию в провинции Хама, атаковав её с беспилотного летательного аппарата, сообщает 22 мая государственное телевидение Сирии.
Обновлено в 17:00
Технологии

Кулинарный туризм в Карелии. Есть ли у него будущее?

В Карелии кулинарный туризм находится в зачаточном состоянии, хотя потребность туристов в изучении местной кухни есть благодаря простоте ингредиентов, из которых готовят местные блюда.
Обновлено в 08:52
Энергетика

В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин

В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено в 18:31
Кино

Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией

Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 20:51
Политика

Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400

Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».
Обновлено в 18:48
Игры

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 — Разработчики рассказали о Вентру

Голубая кровь Студия Hardsuit Labs и компания Paradox Interactive продолжают рассказывать о кланах, которые будут доступны игрокам в RPG Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. После Слабокровных, Бруха, Тремеров и Тореадоров настало время больше узнать о Вентру – аристократах вампирского мира, уважаемом и респектабельном клане.
Обновлено в 14:00
Хоккей

Сборная России сыграет с командой США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

По окончании группового этапа чемпионата мира по хоккею, состоявшегося в словацких городах Братислава и Кожице, определился соперник сборной России.
Обновлено вчера в 16:29
Экономика

На технологический скачок России может быть потрачено более 43 млрд рублей

Проект предполагает, что к 2024 году РФ станет значимым игроком на рынке квантовых технологий: по отдельным направлениям, таким как квантовые вычисления, можно сократить отставание, а по другим — «выйти на мировой уровень», например, заняв 8% глобального рынка квантовых коммуникаций, говорится в презентации.
Обновлено в 18:09
Авто

Названа стоимость российского электромобиля ZETTA

Обновлено в 01:12
Здоровье

Врачам в Курлово урезали зарплату на 10%

Если перевести с чиновничьего на русский — врачи не хотят работать в районах, потому что там откровенно маленькие зарплаты.
Обновлено в 14:13
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
Авто

АвтоВАЗ рассказал о комплектациях Lada Granta Cross

АвтоВАЗ рассекретил информацию о комплектациях нового кросс-универсала LADA Granta Cross, который выйдет в продажу на российском рынке через пару недель.
Обновлено в 07:49
Кино

Джордж Мартин прокомментировал финал сериала «Игра престолов»

Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени», на основе которого снят сериал «Игра престолов», прокомментировал его завершение.
Обновлено вчера в 15:42
Космос

Евразии предсказали гибель из-за Нибиру этим летом

Обновлено в 11:12
Происшествия

На западе Москвы столкнулись четыре автомобиля

Обновлено в 17:40
Авто

Toyota возродит минивэн Granvia

Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Политика

Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта

Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено в 14:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное