Футбол

«Локомотив» обыграл «Уфу» в матче 30-го тура чемпионата РоссииГазета.Ru 09:07

Локомотив — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Соломон Кверквелия
Дмитрий Тарасов
17′
Дмитрий Тарасов
Хвича Кварацхелия
29′
Мануэл Фернандеш
39′
Брайан Идову
54′
58′
Ловро Бизяк
Сильвестр Игбоун
58′
Данил Круговой
Азер Алиев
62′
Каталин Карп
Оливье Тилль
77′
Сильвестр Игбоун
Федор Смолов
Станислав Магкеев
90′+1′
Московский "Локомотив" встретился с "Уфой" в матче 30 тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт". Матч завершился со счетом 1:0 в пользу столичной команды. Победный гол был оформлен Фернандешем на 39 минуте встречи со штрафного.
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