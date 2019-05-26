«Локомотив» обыграл «Уфу» в матче 30-го тура чемпионата РоссииГазета.Ru 09:07

Московский "Локомотив" встретился с "Уфой" в матче 30 тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт". Матч завершился со счетом 1:0 в пользу столичной команды. Победный гол был оформлен Фернандешем на 39 минуте встречи со штрафного.

Хоккей Россия — Чехия 2:2 (Перерыв) Сборная России открыла счёт в матче с национальной командой Чехии за третье место чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Шоу-бизнес Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.

Происшествия В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.

Политика Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков "Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Общество Телеведущий Соловьев рассказал о встрече с угрожавшим ему активистом Телеведущий Владимир Соловьев рассказал РБК о встрече с активистом из Екатеринбурга Антоном Дербеневым.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Армия и оружие В Иране отметили боязнь США отправлять корабли в Персидский залив ВМС США опасаются направлять свой авианосец «Авраам Линкольн» в Персидский залив, заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана капитан-лейтенант Али Фадави.

Общество Смерч в Ростове-на-Дону попал на видео Накануне вечером в Ростове-на-Дону очевидцы сняли на видео смерч. На кадрах видно, что город накрыла непогода и улицы затоплены.

Политика Зеленский вспомнил о переезде в Киев и запахе шаурмы Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня города высказался по поводу того, что, по его мнению, «делает Киев Киевом».

Политика Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира» Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».

Политика Прием в честь визита Трампа в Британию пройдет без Меган Маркл Прием, приуроченный к визиту в Британию американского лидера Дональда Трампа, пройдет без герцогини Сассекской Меган Маркл.

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".

Политика Тысячи жителей Донецка почтили память жертв первого артобстрела Около 5 тысяч человек собрались в центре Донецка на траурный митинг по случаю пятилетия со дня первого удара артиллерии по городу, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя организаторов.

Гаджеты Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.

Происшествия СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.

Политика Коломойский призвал объявить дефолт на Украине Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.

Футбол Миодраг Божович извинился за разгром от ЦСКА Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович извинился перед болельщиками за разгром от ЦСКА.

Технологии Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.

Космос В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну Жители Астрахани наблюдали в небе серию звезд, которые летели друг за другом.

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.