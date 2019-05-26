Футбол

«Локомотив» обыграл «Уфу» и завоевал серебро чемпионата РоссииРИА Новости 08:54

Локомотив — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Соломон Кверквелия
Дмитрий Тарасов
17′
Дмитрий Тарасов
Хвича Кварацхелия
29′
Мануэл Фернандеш
39′
Брайан Идову
54′
58′
Ловро Бизяк
Сильвестр Игбоун
58′
Данил Круговой
Азер Алиев
62′
Каталин Карп
Оливье Тилль
77′
Сильвестр Игбоун
Федор Смолов
Станислав Магкеев
90′+1′
Московский "Локомотив" обыграл "Уфу" в домашнем матче заключительного 30-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников.
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