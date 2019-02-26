Футбол

«Локомотив» обыграл «Спартак» в молодёжном первенствеЧемпионат 06:55

Сегодня, 26 февраля, состоялся перенесённый матч 2-го тура молодёжного первенства России, в котором «Локомотив» встречался со «Спартаком».
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«Локомотив» обыграл «Спартак» в молодёжном первенстве

Чемпионат06:55

Молодежь «Локомотива» обыграла «Спартак» в матче первенства России

РИА Новости07:03

«Локомотив» обыграл «Спартак» в матче молодежного первенства

Sport24.ru07:01

«Локомотив» обыграл «Спартак» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс07:00

«Локомотив» одержал победу над «Спартаком» в вынесенном матче молодежного первенства

Советский спорт07:09

«Локомотив» победил «Спартак» в молодежном первенстве

Матч ТВ06:53

Алексей Лунин: главная задача спартаковских дублеров – подготовка достойных игроков

Bobsoccerвчера в 06:31
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Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой

Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
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Павла Грудинина лишили депутатского мандата

Заседание, на котором депутаты голосовали за лишение гендиректора совхоза мандата, проходило без участия Грудинина.
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Происшествия

Бывший директор ФБК Рубанов объявлен в федеральный розыск

Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова объявили в федеральный розыск, говорится в базе розыска МВД РФ.
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Происшествия

Высокопоставленных силовиков обыскали по делу сенатора Арашукова

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Общество

Умерла супермодель 90-х Ольга Пантюшенкова

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Происшествия

Российских военных осудили за танковый выстрел по своим

Инцидент произошел во время запланированных танковых учений на военном полигоне, расположенном в Ленинградской области.
Обновлено в 07:41
Экономика

«Аэрофлот» повышает топливный сбор

Топливный сбор авиакомпании «Аэрофлот» вырастет на 200 рублей. Цена увеличится для вылетов с 1 апреля при покупке билетов с 4 марта.
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Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что запустит процедуру импичмента в отношении президента Украины Петра Порошенко, сообщает ФАН.
Обновлено в 06:52
Происшествия

В Татарстане пациентку везли до «скорой» в ковше трактора

В Татарстане жительницу одной из деревень доставили до машины скорой помощи в ковше трактора, поскольку медики не смогли подъехать к дому из-за неубранного снега.
Обновлено в 08:45
Происшествия

В Шереметьево самолет выкатился за пределы ВПП

Обновлено в 07:54
Экономика

Медведев поручил разработать меры по увеличению дохода россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ведомствам проанализировать доходы россиян и определить первоочередные шаги по их увеличению.
Обновлено в 07:46
Финансы

Греф признал потерю миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта

Сбербанк в результате ошибок искусственного интеллекта (ИИ) потерял миллиарды рублей.
Обновлено в 03:59
Политика

На подъезде к Одессе задержали группу вооружённых людей

Советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил, что украинская полиция задержала на подъезде к Одессе группу вооружённых людей.
Обновлено в 08:11
Происшествия

«АвтоВАЗ» вынужден частично приостановить работу

Обновлено в 08:44
Армия и оружие

В Балтийское море вошел американский эсминец с ракетами «Томагавк»

USS Gravely является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО, способным нести до 56 крылатых ракет "Томагавк".
Обновлено в 06:07
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На заседании думы при обсуждении итогов работы городской полиции народный избранник пожаловался начальнику УМВД на психически нездоровую соседку, потребовал закрыть овощебазу №4 и неожиданно для всех заявил, что педофилы – не маньяки, а совершают преступления, потому что перебрали с алкоголем.
Обновлено в 05:50
Религия

РПЦ сменила управделами патриархии и главу финансового управления

Новый управляющим делами Московской патриархии назначен митрополит Тверской и Кашинский Савва, занимавший до этого должность заместителя управделами, сказано в сообщении.
Обновлено в 09:08
Политика

Серийный выпуск МС-21 начнется в 2021 году

Вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам посещения Иркутского авиационного завода сообщил, что с 2021 года несмотря на все сложности начнется серийное производство самолетов МС-21.
Обновлено в 08:58
Музыка

Хор исполнил в Исаакиевском соборе песню об атомной бомбардировке США

Обновлено в 01:52
Происшествия

В Саратове женщина погибла из-за упавшей с балкона наледи

"По предварительным данным, сегодня в результате схода наледи с самовольно установленного козырька балкона одной из квартир на пятом этаже многоквартирного дома по улице Емлютина, 44А, погибла женщина 60 лет", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие

«Калашников» опубликовал характеристики малогабаритного автомата АМ-17

Концерн «Калашников» опубликовал технические характеристики малогабаритного автомата АМ-17.
Обновлено в 05:29
Политика

Представитель посольства США посетил арестованного Майкла Калви

Представитель посольства США посетил арестованного основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви для оказания консульской помощи, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Политика

В российские силовые структуры предложено вернуть обращение «господин»

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров считает устаревшим принятое в российских силовых структурах обращение "товарищ" и предлагает заменить его на дореволюционное "господин".
Обновлено в 02:54
Общество

В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский

Обновлено в 08:18
Общество

ФССП взыскала 11,6 млрд рублей с должников по штрафам ГИБДД

В 2018 году судебные приставы исполнили 14,2 млн постановлений органов ГИБДД, взыскав с должников 11,6 млрд руб. Такие данные приводит Федеральная служба судебных приставов (ФССП).
Обновлено в 07:43
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Reuters: российский танкер в обход санкций поставлял топливо КНДР

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«Газпром» нарастил поставки в ЕС до рекордных значений в 2018 году

Генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, выступая на Дне инвестора, уточнила, что доля поставок газа в страны ЕС и Турции достигла рекордных значений и составила 36,7%. В 2017 году доля «Газпрома» составляла 34,2%.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие

ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана

Обновлено в 00:48
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Мосгорсуд рассматривает апелляцию по делу Кокорина и Мамаева

В Москве начинается заседание Московского городского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передаёт 26 февраля корреспондент ИА REGNUM.
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Стратегия «Новатэк» предусматривает 57 млн тонн производства СПГ

Стратегия «Новатэк» предусматривает сегодня 57 миллионов тонн производства СПГ к 2030 году.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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