Футбол

«Локомотив» обыграл «Рубин» в матче Кубка России
Коммерсантъ
13:29

Локомотив — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Локомотив»
Борис Ротенберг
Рифат Жемалетдинов
16′
20′
Вячеслав Подберезкин
Дмитрий Полоз
45′+3′
Сесар Навас
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
46′
Ведран Чорлука
54′
Мануэл Фернандеш
Игорь Денисов
88′
В первом матче четвертьфинала Кубка России по футболу "Локомотив" на своем поле обыграл "Рубин" со счетом 1:0. Гол забил Ведран Чорлука (на 54-й минуте). Ответный матч состоится в Казани 23 февраля 2019 года.
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