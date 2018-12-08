Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
REGNUM
12:42

Локомотив — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
8′
Джордже Деспотович
17′
Алексей Сутормин
Эдер
Мануэл Фернандеш
46′
Антон Миранчук
Федор Смолов
46′
66′
Джордже Деспотович
Гжегож Крыховяк
69′
Джефферсон Фарфан
76′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
76′
79′
Никита Маляров
Григорий Чиркин
Джефферсон Фарфан
81′
86′
Сергей Терехов
Андреа Чуканов
88′
Даниэль Мишкич
Андрей Козлов
Дмитрий Баринов
90′+2′
Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) в домашнем матче семнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) переиграл «Оренбург». Встреча, прошедшая 8 декабря на стадионе «РЖД Арена» в российской столице, завершилась со счетом 2:1.
REGNUM12:42

Подробнее о событии

«Локомотив» победил «Оренбург». Это гениальный камбэк или валидольный отскок?

Советский спорт11:33

Дубль Фарфана принес «Локомотиву» волевую победу над «Оренбургом»

Газета.Ru11:25

Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом»

Матч ТВ11:24

«Локомотив» вырвал победу у «Оренбург»

Чемпионат12:22

Фарфан сделал дубль за 5 минут в матче с «Оренбургом»

Sports.ru11:19

«Локомотив» — «Оренбург» — 2:1. Видеообзор волевой победы железнодорожников

Sport24.ru12:28

Дубль Фарфана принес «Локо» волевую победу над «Оренбургом»

Спорт-Экспресс11:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Фулхэмом»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» в матче 16-го тура АПЛ.
Обновлено в 12:37
Футбол

«Ростов» удалил изображение Карасева на сцене самарского цирка

«Ростов» в выездном матче 17-го тура чемпионата России уступил «Крыльям Советов» – 0:1. Главный арбитр Сергей Карасев по ходу встречи показал шесть желтых и три красных карточки.
Обновлено в 12:36
Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА провалил начало второго тайма»

Обновлено в 13:01
Футбол

«Наполи» не оставил ни шанса «Фрозиноне»

В рамках 15-го тура Серии А "Наполи" принимал "Фрозиноне" и провёл в ворота соперника четыре безответных мяча.
Обновлено в 11:06
Футбол

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Шальке»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Шальке» в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 12:12
Футбол

«Атлетико» разгромил «Алавес» в матче чемпионата Испании по футболу

Мадридский «Атлетико» без проблем переиграл «Алавес» и укрепился на третьем месте чемпионата Испании по футболу 8 декабря, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено в 11:52
Футбол

Адиев: «Выплата от РПЛ негативно повлияла на игроков»

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев поделился ожиданиями от матча со "Спартаком" в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено в 12:12
Футбол

Клопп: «Мы хотим быть как можно лучше готовы к концовке сезона»

Что касается чемпионской гонки, то мы лишь хотим быть как можно лучше готовы к концовке сезона.
Обновлено в 11:05
Футбол

Эмери рассказал о конфликте с Дзюбой и Карпиным в «Спартаке»

Бывший главный тренер "Спартака" Унаи Эмери в своей автобиографии рассказал о конфликте с нападающим Артемом Дзюбой, а также затронул тему отношений с Валерием Карпиным.
Обновлено в 12:10
Футбол

«Зениту» предложили Караваева. Решение за Семаком

В «Зените» намерены усилить и левый фланг обороны, рассматривают возможность покупки легионера. Решение по Караваева примут до нового года.
Обновлено в 12:55
Футбол

Соперник «Зенита» в ЛЕ «Славия» победила в чемпионате Чехии

"Славия" является соперником санкт-петербургского "Зенита" на групповом этапе Лиги Европы.
Обновлено в 13:09
Футбол

Футболисты молодежки «Зенита» уступили в последнем матче года

Футболисты молодежки «Зенита» проиграли свертсникам из "Рубина" со счетом 0:1. Встреча прошла на Малой арене «Петровского».
Обновлено в 08:15
Футбол

Гурбанов покинул пост главного тренера сборной Азербайджана

Гурбан Гурбанов уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана.
Обновлено в 09:51
Футбол

Петербуржцы хотят переименовать «Новокрестовскую» в «Зенит»

Обновлено в 11:04
Футбол

Соперник «Локомотива» по группе ЛЧ «Галатасарай» сыграл вничью в матче чемпионата Турции

«Галатасарай» сыграл вничью с «Ризеспором» в матче 15-го тура чемпионата Турции.
Обновлено в 13:00
ещё по теме
Джефферсон Фарфан
Перуанский футболист
Перуанский футболист, игрок московского «Локомотива». Может сыграть как в полузащите, так и в нападении. Один из лидеров национальной сборной Перу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное