Футбол

«Локомотив» обыграл «Крылья» в матче молодежных командМатч ТВ 06:59

Локомотив — Крылья Советов
завтра
в 08:30
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
«Локомотив» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче молодежного первенства. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников. Дублем отметился полузащитник Денис Файзуллин.
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«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» в молодежном первенстве

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