Футбол

«Крылья Советов» в Самаре проиграли «Локомотиву» на последних секундахГТРК Самара 11:27

Крылья Советов — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
13′
Рифат Жемалетдинов
16′
Федор Смолов
17′
Дмитрий Баринов
Александр Анюков
21′
Никита Чернов
58′
Александр Анюков
Антон Зиньковский
66′
Максим Карпов
71′
Артем Тимофеев
Раду Гынсарь
74′
Срджан Мияйлович
Деян Радоньич
79′
Александр Гацкан
84′
85′
Ведран Чорлука
Мурило Серкейра
Деян Радоньич
86′
Александр Соболев
88′
90′+4′
Гжегож Крыховяк
В субботу, 3 августа "Крылья Советов" проиграли московскому "Локомотиву" за несколько секунд до финального свистка. Игра на Самара-Арене, началась для хозяев не лучшим образом, уже 15 минуте они пропустили гол - отличился Федор Смолов.
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