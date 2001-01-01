Футбол
«Крылья Советов» в Самаре проиграли «Локомотиву» на последних секундахГТРК Самара 11:27
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
|13′
Рифат Жемалетдинов
|16′
Федор Смолов
|17′
Дмитрий Баринов
Александр Анюков
|21′
Никита Чернов
|58′
Александр Анюков
Антон Зиньковский
|66′
Максим Карпов
|71′
Артем Тимофеев
Раду Гынсарь
|74′
Срджан Мияйлович
Деян Радоньич
|79′
Александр Гацкан
|84′
|85′
Ведран Чорлука
Мурило Серкейра
Деян Радоньич
|86′
Александр Соболев
|88′
|90′+4′
Гжегож Крыховяк
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
1
Рыжиков
17
Зиньковский
3
Чернов
50
Карпов
23
Комбаров
77
Кабутов
8
Гацкан
14
Гынсарь
9
Радоньич
99
Канунников
7
Соболев
1
Гилерме
20
Игнатьев
27
Серкейра
5
Хёведес
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
11
Миранчук
9
Смолов
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
В субботу, 3 августа "Крылья Советов" проиграли московскому "Локомотиву" за несколько секунд до финального свистка. Игра на Самара-Арене, началась для хозяев не лучшим образом, уже 15 минуте они пропустили гол - отличился Федор Смолов.
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