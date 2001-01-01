В субботу, 3 августа "Крылья Советов" проиграли московскому "Локомотиву" за несколько секунд до финального свистка. Игра на Самара-Арене, началась для хозяев не лучшим образом, уже 15 минуте они пропустили гол - отличился Федор Смолов.

«Крылья Советов» в Самаре проиграли «Локомотиву» на последних секундах

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