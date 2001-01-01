Футбол

«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минутеВести.Ru 11:35

Крылья Советов — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
13′
Рифат Жемалетдинов
16′
Федор Смолов
17′
Дмитрий Баринов
Александр Анюков
21′
Никита Чернов
58′
Александр Анюков
Антон Зиньковский
66′
Максим Карпов
71′
Артем Тимофеев
Раду Гынсарь
74′
Срджан Мияйлович
Деян Радоньич
79′
Александр Гацкан
84′
85′
Ведран Чорлука
Мурило Серкейра
Деян Радоньич
86′
Александр Соболев
88′
90′+4′
Гжегож Крыховяк
В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.
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