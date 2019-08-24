Футбол

«Локомотив» победил «Краснодар» в молодежном первенствеСоветский спорт 06:47

Краснодар — Локомотив
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Локомотив одержал волевую победу над Краснодаром (2:1) в матче седьмого тура молодежного первенства на стадионе академии Краснодара.
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