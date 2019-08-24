Футбол

«Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче молодёжного первенства РоссииЧемпионат 05:48

Краснодар — Локомотив
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Краснодар
Вратарь
39
Матвей Сафонов
  
Защитник
3
Йоун Гудни Фьоулюсон
  
5
Урош Спаич
  
98
Сергей Петров
  
Полузащитник
10
Вандерсон Соуза
  
14
Кристоффер Ольссон
  
47
Даниил Уткин
  
52
Тонни Триндаде де Вильена
  
89
Дмитрий Стоцкий
  
Нападающий
17
Иван Игнатьев
  
93
Магомед Сулейманов
  
Локомотив
Вратарь
1
Гильерме
  
Защитник
2
Дмитрий Живоглядов
  
3
Брайан Идову
  
5
Бенедикт Хеведес
  
14
Ведран Чорлука
  
27
Мурило Серкейра
  
Полузащитник
6
Дмитрий Баринов
  
7
Гжегож Крыховяк
  
11
Антон Миранчук
  
Нападающий
9
Федор Смолов
  
17
Рифат Жемалетдинов
  
В матче 7-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал московский «Локомотив». Встреча состоялась на стадионе Академии ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 5-й минуте счёт открыл нападающий «Краснодара» Руслан Апеков.
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