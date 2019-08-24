Футбол
«Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче молодёжного первенства РоссииЧемпионат 05:48
Краснодар
|Вратарь
39
|Защитник
3
5
98
|Полузащитник
10
14
47
52
89
|Нападающий
17
93
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
2
3
5
14
27
|Полузащитник
6
7
11
|Нападающий
9
17
В матче 7-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал московский «Локомотив». Встреча состоялась на стадионе Академии ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 5-й минуте счёт открыл нападающий «Краснодара» Руслан Апеков.
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