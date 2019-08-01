Футбол
«Локомотив» обыграл «Краснодар» в седьмом туре молодежного первенстваREGNUM 06:23
Футбольный московский клуб «Локомотив» переиграл команду «Краснодар» в матче седьмого тура молодежного первенства России по футболу. Игра состоялась на поле «Академии ФК Краснодар» в Краснодаре и закончилась победой гостей со счетом 2:1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Происшествия
Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки
Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59
Политика
Зеленский ни разу не упомянул Россию во время выступления на Майдане
Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не использовал в речи слова «Россия» и «агрессор» во время поздравления с Днем независимости страны.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 06:44
Политика
Порошенко не пришел на празднование Дня независимости Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел на официальные мероприятия по случаю празднования Дня независимости, передает «Диалог.ua».
Обновлено в 05:08
Происшествия
Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь
Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online».
Обновлено в 06:19
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено вчера в 06:57
Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек
Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.
Обновлено в 05:17
Политика
Грузоперевозчик из Франции отказался использовать Севморпуть
Французская компания CMA CGM, которая является одной из крупнейших в мире в отрасли контейнерных грузоперевозок, отказалась от использования арктических маршрутов, в том числе Северного морского пути.
Обновлено в 06:11
Политика
СМИ сообщили о встрече Москальковой с Вышинским в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с главным редактором РИА "Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО в Киеве.
Обновлено вчера в 17:46
Игры
Ритуалы по инструкции: Exorcise the Demons выйдет в сентябре
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:53
Футбол
Миранчуки тащат «Локо». Руководство готово отпустить их в Европу, но Семин против
Миранчуки подарили Семину шедевр Сейчас 23-летние Алексей и Антон входят в тройку лучших игроков с российским паспортом по версии Instat.
Обновлено 22 августа в 17:10
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
Обновлено в 05:03
Политика
Зеленский учредил День памяти защитников Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.
Обновлено в 04:28
Политика
В Киеве начался «Марш защитников Украины»
"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено 22 августа в 11:18
Космос
Названа причина сбоя стыковки «Союза» с МКС
Причиной сбоя при стыковке корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией могли стать ранее не встречавшиеся колебания.
Обновлено в 06:06
Хоккей
Главный тренер сборной России рассказал о дисквалификации Кузнецова
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Турции задержали руководство отеля, в котором захлебнулась девочка
Обновлено вчера в 09:17
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла впервые за 13 лет
Последний раз сборная США по баскетболу проигрывала в полуфинале чемпионата мира 2006 года команде Греции.
Обновлено в 04:10
Общество
В московском каршеринге появились ретро-автомобили
Автопарк "Яндекс.Драйва" пополнили два настоящих раритетных авто - оригинальные Ford Mustang. Они будут доступны с 17:00 сегодняшнего дня.
Обновлено вчера в 08:19
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Кино
В Сети появился трейлер нового телесериала о «Звездных войнах»
Недавно поклонники смогли увидеть трейлер к телесериалу «Мандалорец». Проект объявлен эксклюзивом от стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 03:21
Политика
Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары
Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Обновлено вчера в 15:58
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32