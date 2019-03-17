Футбол

«Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче РПЛКоммерсантъ 11:42

Локомотив — Краснодар
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Бенедикт Хеведес
Брайан Идову
46′
57′
Кристиан Рамирес
Вандерсон Соуза
58′
Дмитрий Скопинцев
Маурисио Перейра
63′
Шарль Каборе
68′
Шарль Каборе
Антон Миранчук
69′
71′
Кристоффер Ольссон
Магомед Сулейманов
Федор Смолов
Эдер
90′
Алексей Миранчук
Рифат Жемалетдинов
90′+5′
Футболисты московского «Локомотива» победили «Краснодар» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 1:0. Гол забил Антон Миранчук (68-я минута; пен.).
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