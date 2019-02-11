Футбол

«Локомотив» обыграл «Хеугесунн» в контрольном матчеРИА Новости 13:00

Футболисты московского "Локомотива" обыграли норвежский "Хеугесунн" в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Испании. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Локомотива".
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Ал. Миранчук - о товарищеском матче с «Хеугесунном»: «Главное, что мы взяли три очка»

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Ал. Миранчук: «Кто забил и кто отдал, неважно. Это обычные игровые моменты»

Sport24.ru16:44

Алексей Миранчук рассказал о «завоеванных 3-х очках» после товарищеского матча

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«Локомотив» обыграл «Хаугесунн» на сборе в Марбелье

Советский спорт12:28

Товарищеский матч. «Локомотив» против «Хаугесунна»

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«Краснодар» победил «Локомотив» в товарищеском матче

РБК08 февраля в 19:01
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 22:41, Ашберн
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Министр обороны Британии предупредит РФ о высокой цене за провокации

По информации Пресс Ассошиэйшн, Россия не единственная страна, в отношении которой 11 февраля намерен жестко выступить глава британского Минобороны.
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Российский спутник засек необъяснимые физические явления

Директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк заявил, что ультрафиолетовый телескоп на российском спутнике "Ломоносов" зафиксировал в земной атмосфере мощные световые "взрывы", природа которых неизвестна науке, передает РИА "Новости".
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«Рома» Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильм

Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", следует из итогов голосования.
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У Coca-Cola появится новый вкус

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Фото лысого Трампа без загара выложили в сеть

Обновлено в 17:25
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Медики назвали главные жалобы россиян на здоровье

Самыми распространенными причинами обращений к врачам в России стали боль в спине и головная боль, сообщает 11 февраля со ссылкой на экспертов «РИА Новости».
Обновлено в 21:25
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На «Маршах материнского гнева» прошли задержания

В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
Обновлено в 06:36
Общество

Тигра Амура передадут администрации Приморья

Власти Хабаровского края передадут тигра Амура, известного благодаря своей дружбе с козлом Тимуром, администрации Приморья.
Обновлено в 19:53
Авто

Автоэксперт рассказал, когда стоит начинать готовить машину к весне

Известный автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал, когда именно необходимо начинать подготовку своей машины к весне.
Обновлено в 09:48
Общество

В российские города могут вернуть палатки и ларьки

На улицы российских городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.
Обновлено в 19:46
Происшествия

«Ъ»: хищения на «Восточном» расследуют заново

Президиум Мосгорсуда отменил решение о смягчении приговора фигурантам дела о хищении 1,3 млрд руб. при строительстве космодрома "Восточный" и отправил дело на новое рассмотрение.
Обновлено в 22:05
Общество

В Испании за рисунок на песке туристы могут попасть в тюрьму

На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке или любое изображение, выложенное из камней на побережье.
Обновлено в 20:25
Технологии

Приложение для беспилотных такси с общительным виртуальным водителем создадут в РФ

Обновлено в 21:53
Общество

Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин

"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Кино

Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»

Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
Обновлено в 14:14
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МВД проверит сообщения о «живом щите» из автомобилей под Владимиром

Обновлено в 13:08
Космос

Астероид Ultima Thule оказался удивительно «плоским»

Оказалось, что большая часть, по прозвищу «Ultima», напоминает гигантский блин, а меньшая, по прозвищу «Thule», имеет форму сплющенного грецкого ореха.
Обновлено вчера в 02:01
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Япония заявила о вторжении Китая в ее территориальные воды

По данным телеканала NHK, четыре корабля КНР приблизились к территориальным водам Японии, а один из них проник в японскую зону в районе островов Сенкаку, которые в Китае считают своими.
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Пенсионер из мема про елочку стал героем игры для смартфонов

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Борт МЧС России вечером в воскресенье доставит в Москву 27 детей, которые с матерями находились в одной из тюрем Багдада.
Обновлено в 10:37
Транспорт

Госдума предложила отменить эвакуацию неверно припаркованных машин

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не эвакуировать неправильно припаркованные автомобили осенью и зимой, если они не мешают другим участникам движения.
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Россиянам предсказали рост цен на авиабилеты

В декабре стало известно, что в начале 2019 года стоимость авиабилетов увеличится минимум на 5-7 процентов.
Обновлено в 20:09
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Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов

Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
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Google разработает измеряющие вес кроссовки

Компания Google намерена создать кроссовки, которые будут измерять вес их владельца.
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Банки предложили рецепт от зарплатного рабства

В течение года будет полностью подготовлен законопроект о решении проблемы так называемого зарплатного рабства.
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ДНР: пьяные украинские зенитчики обстреляли склад в Краматорске

Обновлено в 15:51
Общество

Тревел-блогер снял с дрона видео, которое посмотрели миллион раз

Зрелищные кадры своих путешествий с помощью дрона снял блогер из США Джонни FPV.
Обновлено в 18:48
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Семь российских регионов переходят на цифровое вещание

На цифровое телевещание сегодня переходят еще семь российских регионов.
Обновлено в 21:49
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