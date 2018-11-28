Футбол

«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru
14:52

Локомотив — Галатасарай
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Локомотив»
34′
Сердар Азиз
Райан Донк
43′
Владислав Игнатьев
54′
59′
Фернандо
Софиан Фегули
Ведран Чорлука
67′
68′
Папа Ндиайе
Сельчук Инан
Джефферсон Фарфан
74′
Алексей Миранчук
Дмитрий Баринов
77′
Федор Смолов
Эдер
88′
Джефферсон Фарфан
Борис Ротенберг
90′
90′
Мартин Линнес
Мариано
Московский "Локомотив" обыграл турецкий "Галатасарай" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Игра, которая проходила в Москве, закончилась со счетом 2:0. Стоит отметить, что это первый матч, который "железнодорожники" выиграли на этом групповом этапе.
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