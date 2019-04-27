Футбол

«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости 07:05

Уфа — Урал
завтра
в 04:30
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
Футболисты московского "Локомотива" обыграли красноярский "Енисей" в матче 26-го тура молодежного первенства России. Встреча, прошедшая в Москве в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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«Локомотив» обыграл «Енисей» и вышел на 3-е место в российском молодежном первенстве

Sport24.ru07:14

«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче молодежного первенства России

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Молодежка «Локомотива» победила сверстников из «Енисея», «Уфа» поделила очки с «Уралом»

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«Локомотив» обыграл «Енисей», «Уфа» и «Урал» сыграли вничью в молодежном первенстве

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