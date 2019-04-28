Футбол
«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче РПЛКоммерсантъ 09:17
|31′
Арсен Хубулов
|41′
Алексей Грицаенко
Дмитрий Тарасов
Мануэл Фернандеш
|46′
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
|46′
|54′
Валерий Кичин
|56′
Александр Соболев
Александр Кутьин
|63′
Константин Савичев
Михаил Комков
Валерий Кичин
|67′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
|71′
Дмитрий Баринов
|75′
|80′
Арсен Хубулов
Михаил Костюков
|81′
Александр Зотов
|84′
Михаил Костюков
Джефферсон Фарфан
|88′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
3
Идову
33
Кверквелия
7
Крыховяк
31
Рыбус
59
Миранчук
4
Фернандеш
8
Фарфан
6
Баринов
11
Миранчук
96
Жемалетдинов
1
Нестеренко
94
Данченко
63
Гаджибеков
23
Сарр
13
Грицаенко
2
Кичин
10
Комков
7
Зотов
6
Торбинский
77
Костюков
48
Кутьин
Енисей
Расстановка 5‑4‑1
Футболисты московского «Локомотива» победили красноярский «Енисей» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча закончилась со счетом 2:1. Голы забили Джефферсон Фарфан (88), Валерий Кичин (67; авто) — Михаил Костюков (84).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Происшествия
В Кисловодске полицейский спас семью из горящей квартиры
Обновлено в 10:11
Автоспорт
Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана
Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Политика
Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен Ына
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Российские военные ловят беспилотники сетью
Посадку беспилотника «Орлан-10» с помощью сети на российский фрегат «Адмирал Эссен» 28 апреля показал телеканал «Звезда».
Обновлено в 10:18
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
На Среднем Урале из-за снегопада ограничена перевозка групп детей
Автоинспекцией введены ограничения на организованные перевозки групп детей.
Обновлено в 07:40
Музыка
Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»
Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал". Его представители сообщили о намерении пересмотреть результаты.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Соловьев жестко ответил американцу, обвинившему РФ в угрозе Пентагону
Американец Ариэль Коэн в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что якобы Россия угрожала США нанести удар по Пентагону за восемь секунд.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
В ЛНР заявили о прибытии новобранцев ВСУ к линии соприкосновения
По словам Филипоненко, украинское командование продолжает наращивать силы вдоль линии боевого соприкосновения.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Мина взорвалась на Октябрьской набережной в Петербурге
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек
В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Общество
Порт «Морской фасад» в Петербурге открыл круизный сезон
В пассажирский порт Петербурга "Морской фасад" 28 апреля прибыл первый в этом сезоне туристический лайнер.
Обновлено в 07:44
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Футбол
«СКА-Хабаровск» и «Ротор» сыграли вничью
"Ротор" сыграл вничью со "СКА-Хабаровск" (2:2) в матче 34-го тура Олимп-ФНЛ.
Обновлено в 08:06
Политика
В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского
Сотрудники турецкого отеля в районе Бодрума, где отдыхает избранный президент Украины Владимир Зеленский, рассказали о встречах с политиком.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Швейцарии при сходе лавины погибли четыре немецких лыжника
Четыре немецких лыжника погибли в результате схода лавины в районе высокогорного альпийского перевала Грюнхорнлюкке на юге Швейцарии, сообщается на сайте полиции кантона Вале.
Обновлено в 07:09
Политика
Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь
По предварительной информации, мужчина умер в больнице из-за внутреннего кровоизлияния. Бывшему главе региона было 64 года.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол
Дмитрий Аленичев: Надо было удерживать ничью, но команда пошла вперед
Наверное, нужно было постараться удержать ничью, но наши футболисты пошли вперед, а я не смог до них докричаться.
Обновлено в 09:29
Культура
Первый канал снял с эфира фильм о шестом сезоне конкурса «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:28
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Политика
НТВ анонсировал шоу про магию с Владимиром Зеленским
С 3 мая телеканал НТВ начнет показывать шоу «Магия», ведущим которого стал шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:15
Культура
Звезда «Уральских пельменей» возмутился итогами «Голоса»
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Галкин привел детей Киркорова на премьеру нового мультфильма
Среди первых зрителей нового мультфильма был замечен Максим Галкин, появившийся на красной дорожке с Аллой-Викторией и Мартином Киркоровым.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Пять дачных домов загорелись в СНТ «Газовик» в Новой Москве
Пожар произошел в Михаило-Ярцевском поселении в Новой Москве, горят пять дачных домов, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:50
Политика
Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05