Футбол

«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче РПЛКоммерсантъ 09:17

Локомотив — Енисей
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
31′
Арсен Хубулов
41′
Алексей Грицаенко
Дмитрий Тарасов
Мануэл Фернандеш
46′
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
46′
54′
Валерий Кичин
56′
Александр Соболев
Александр Кутьин
63′
Константин Савичев
Михаил Комков
Валерий Кичин
67′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
71′
Дмитрий Баринов
75′
80′
Арсен Хубулов
Михаил Костюков
81′
Александр Зотов
84′
Михаил Костюков
Джефферсон Фарфан
88′
Футболисты московского «Локомотива» победили красноярский «Енисей» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча закончилась со счетом 2:1. Голы забили Джефферсон Фарфан (88), Валерий Кичин (67; авто) — Михаил Костюков (84).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гол Фарфана помог «Локомотиву» одержать победу над «Енисеем» (видео)

Советский спорт08:52

Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Енисеем»

Газета.Ru09:08

Костюков: «Енисей» настраивался на победу в матче с «Локомотивом»

Чемпионат09:53

Гол Фарфана в концовке принес «Локомотиву» победу над «Енисеем»

Матч ТВ08:54

«Енисей» почти остановил «Локо» и забил на 84-й, но Семина снова спас Фарфан

Sport24.ru09:10

Валерий Кичин: «Было ощущение, что забьем „Локомотиву“ и второй мяч»

Спорт-Экспресс09:40

«Локомотив» обыграл «Енисей» благодаря голу Фарфана в концовке

Sports.ru06:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Происшествия

В Кисловодске полицейский спас семью из горящей квартиры

Обновлено в 10:11
Происшествия

На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

Обновлено в 07:43
Автоспорт

Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана

Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Политика

Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен Ына

Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Российские военные ловят беспилотники сетью

Посадку беспилотника «Орлан-10» с помощью сети на российский фрегат «Адмирал Эссен» 28 апреля показал телеканал «Звезда».
Обновлено в 10:18
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

На Среднем Урале из-за снегопада ограничена перевозка групп детей

Автоинспекцией введены ограничения на организованные перевозки групп детей.
Обновлено в 07:40
Музыка

Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»

Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал". Его представители сообщили о намерении пересмотреть результаты.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

Соловьев жестко ответил американцу, обвинившему РФ в угрозе Пентагону

Американец Ариэль Коэн в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что якобы Россия угрожала США нанести удар по Пентагону за восемь секунд.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие

В ЛНР заявили о прибытии новобранцев ВСУ к линии соприкосновения

По словам Филипоненко, украинское командование продолжает наращивать силы вдоль линии боевого соприкосновения.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Мина взорвалась на Октябрьской набережной в Петербурге

Обновлено в 09:23
Происшествия

В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек

В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Общество

Порт «Морской фасад» в Петербурге открыл круизный сезон

В пассажирский порт Петербурга "Морской фасад" 28 апреля прибыл первый в этом сезоне туристический лайнер.
Обновлено в 07:44
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Футбол

«СКА-Хабаровск» и «Ротор» сыграли вничью

"Ротор" сыграл вничью со "СКА-Хабаровск" (2:2) в матче 34-го тура Олимп-ФНЛ.
Обновлено в 08:06
Политика

В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского

Сотрудники турецкого отеля в районе Бодрума, где отдыхает избранный президент Украины Владимир Зеленский, рассказали о встречах с политиком.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Швейцарии при сходе лавины погибли четыре немецких лыжника

Четыре немецких лыжника погибли в результате схода лавины в районе высокогорного альпийского перевала Грюнхорнлюкке на юге Швейцарии, сообщается на сайте полиции кантона Вале.
Обновлено в 07:09
Политика

Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

По предварительной информации, мужчина умер в больнице из-за внутреннего кровоизлияния. Бывшему главе региона было 64 года.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол

Дмитрий Аленичев: Надо было удерживать ничью, но команда пошла вперед

Наверное, нужно было постараться удержать ничью, но наши футболисты пошли вперед, а я не смог до них докричаться.
Обновлено в 09:29
Культура

Первый канал снял с эфира фильм о шестом сезоне конкурса «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 06:28
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Политика

НТВ анонсировал шоу про магию с Владимиром Зеленским

С 3 мая телеканал НТВ начнет показывать шоу «Магия», ведущим которого стал шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:15
Культура

Звезда «Уральских пельменей» возмутился итогами «Голоса»

Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Галкин привел детей Киркорова на премьеру нового мультфильма

Среди первых зрителей нового мультфильма был замечен Максим Галкин, появившийся на красной дорожке с Аллой-Викторией и Мартином Киркоровым.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Пять дачных домов загорелись в СНТ «Газовик» в Новой Москве

Пожар произошел в Михаило-Ярцевском поселении в Новой Москве, горят пять дачных домов, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:50
Политика

Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефферсон Фарфан
Перуанский футболист
Перуанский футболист, игрок московского «Локомотива». Может сыграть как в полузащите, так и в нападении. Один из лидеров национальной сборной Перу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное