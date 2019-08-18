Футболисты московского «Локомотива» победили столичное «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «ВТБ Арена» встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Голы забили: Алексей Миранчук (28, пен.), Антон Миранчук (82) — Максимилиан Филипп (3).

Происшествия Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе 4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.

Космос Манекен Starman за рулем Tesla Roadster совершил первый облет Солнца Спортивный автомобиль Tesla Roadster Илона Маска с манекеном Starman за рулем, который запустили в космос на ракете Falcon Heavy в феврале прошлого года, совершил первый облет Солнца по эллиптической орбите, следует из данных сайта whereisroadster.com.

Происшествия В Свердловской области на Белоярской АЭС отключили энергоблок На Белоярской атомной электростанции сегодня в 9:15 отключили энергоблок №4 из-за срабатывания автоматической защиты.

Происшествия Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.

Теннис Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс» Россиянин Даниил Медведев обыграл бельгийца Давида Гоффена в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (США).

Происшествия СМИ узнали содержание аудиозаписи подростка, убившего свою семью Трагедия произошла в селе Патрикеево. После убийства семьи подросток свёл счёты с жизнью.

Политика Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкой Лидер оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — демократическое движение», бывший спикер парламента страны Нино Бурджанадзе назвала ошибкой выход Тбилиси из СНГ.

Политика Посол Украины в ЕС заявил о потере Украиной признаков государства Украина теряет признаки государства на фоне постоянных экспериментов над ней с 1991 года, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели».

Политика Власти Дании исключили возможность продажи Гренландии США Как сообщает газета Sermitsiaq, глава правительства Дании Метте Фредериксен, комментируя информацию о желании президента США Дональда Трампа купить у страны Гренландию, заявил, что продажа автономии в составе королевства полностью исключена.

Гаджеты Xiaomi Redmi 7 подешевел до 99 долларов Компания Xiaomi снизила стоимость своего смартфона Redmi 7. Телефон подешевел до 99 долларов.

Политика Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).

Общество Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян Таможенники начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади россиян на нескольких пунктах пропуска через госграницу.

Космос Ученые показали Землю глазами инопланетян Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.

Гаджеты Apple выпустит смартфон с гибким экраном в 2022 году ИА "Ореанда-Новости" Компания американского производства Apple выпустит на мировой рынок мобильное устройство, обладающим гибким экраном, не раньше 2022 года.

Политика Иранский танкер покинул Гибралтар Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил в своем Twitter, что танкер с иранской нефтью Grace 1 может покинуть Гибралтар в воскресенье вечером.

Происшествия Падение метеорита попало на видео на Сардинии Необычное природное явление сняли на видеорегистратор автомобиля недалеко от Торре-Гранде на Сардинии.

Политика Лидер партии Зеленского заявил, что война в Донбассе будет долгой Лидер партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что военные действия в Донбассе не закончатся в ближайшее время.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Армия и оружие Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.

Энергетика Названы регионы с самым доступным бензином для населения В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.

Энергетика Энергетика мусора получила новый стимул от государства Инвесторы наращивают вложения в производство биогаза из отходов На фоне растущих усилий ряда стран по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и принятием законов, которые должны способствовать этому, все большую популярность получает биоэнергетика, в частности — переработка органических отходов в энергию.

Футбол Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко» Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.