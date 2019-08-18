Футбол
«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛКоммерсантъ 13:58
|2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
|3′
Себастьян Шиманьский
|13′
|27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
|48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
|59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
|64′
|67′
Гжегож Крыховяк
|68′
Брайан Идову
|78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
|82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
|83′
|84′
Владислав Игнатьев
|87′
Гильерме
|90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
31
Лещук
17
Паршивлюк
18
Ордец
4
Рыков
3
Плиев
7
Кардозу
15
Нойштедтер
20
Грулев
77
Каборе
9
Н`Жи
99
Шейдаев
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
3
Идову
2
Живоглядов
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
11
Миранчук
22
Джорджевич
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты московского «Локомотива» победили столичное «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «ВТБ Арена» встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Голы забили: Алексей Миранчук (28, пен.), Антон Миранчук (82) — Максимилиан Филипп (3).
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