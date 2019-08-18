Футбол

«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛКоммерсантъ 13:58

Динамо — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
3′
Себастьян Шиманьский
13′
27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
64′
67′
Гжегож Крыховяк
68′
Брайан Идову
78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
83′
84′
Владислав Игнатьев
87′
Гильерме
90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
Футболисты московского «Локомотива» победили столичное «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «ВТБ Арена» встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Голы забили: Алексей Миранчук (28, пен.), Антон Миранчук (82) — Максимилиан Филипп (3).
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