Футбол

«Локомотив» обыграл «Динамо» в 600 матче Семина в чемпионатах РоссииВести.Ru 14:08

Динамо — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
3′
Себастьян Шиманьский
13′
27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
64′
67′
Гжегож Крыховяк
68′
Брайан Идову
78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
83′
84′
Владислав Игнатьев
87′
Гильерме
90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
"Локомотив" добился победы в столичном дерби над столичным "Динамо" в заключительном матче игрового дня шестого тура чемпионата России по футболу. Московские "железнодорожники" обыграли динамовцев на их стадионе со счетом 2:1.
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