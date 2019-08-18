Футбол
«Локомотив» обыграл «Динамо» благодаря голам МиранчуковЧемпионат вчера в 13:55
|2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
|3′
Себастьян Шиманьский
|13′
|27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
|48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
|59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
|64′
|67′
Гжегож Крыховяк
|68′
Брайан Идову
|78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
|82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
|83′
|84′
Владислав Игнатьев
|87′
Гильерме
|90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
31
Лещук
17
Паршивлюк
18
Ордец
4
Рыков
3
Плиев
7
Кардозу
15
Нойштедтер
20
Грулев
77
Каборе
9
Н`Жи
99
Шейдаев
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
3
Идову
2
Живоглядов
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
11
Миранчук
22
Джорджевич
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Автором гола стал новичок динамовцев немецкий нападающий Максимилиан Филипп. В середине тайма «железнодорожники» восстановили равновесие благодаря голу Алексея Миранчука, который реализовал 11-метровый. На 82-й минуте победу «Локомотиву» принёс гол Антона Миранчука с передачи Рифата Жемалетдинова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дебютный гол Филиппа и дуплет Миранчуков — в обзоре матча «Динамо» — «Локомотив»
Чемпионатвчера в 17:08
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Обновлено вчера в 09:03
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено 17 августа в 06:10
Наука
Названы последствия ядерной войны между РФ и США
Ученые назвали последствия условной ядерной войны между РФ и США.
Обновлено 16 августа в 12:06
Армия и оружие
Истребители ТОФ вступили в воздушный бой в стратосфере
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:35
Экономика
В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино
Ранее замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил РИА Новости, что программу рибейта для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, запустят в третьем квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 03:08
Политика
Президенты России и Франции обсудят ситуацию в Сирии и на Украине
Ситуацию в Сирии и на Украине сегодня могут обсудить главы России и Франции.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Оппозиционера Яшина снова задержали в Москве
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
Пассажирка А321 подверглась травле в Сети из-за видео
Алла Гарковенко, одна из спасшихся пассажирок Airbus A321, который совершил жесткую посадку на кукурузном поле в Московской области, рассказала, как подверглась травле в социальных сетях после публикации видео с места аварии.
Обновлено 17 августа в 01:39
Авто
Представлен уникальный внедорожный кемпер Torsus
Если вы думаете, что путешествия на автомобиле – это не для вас, то внедорожный кемпер Torsus Praetorian Overland сможет убедить вас в обратном.
Обновлено вчера в 03:56
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
Обновлено вчера в 15:35
Единоборства
Военные из Бурятии победили в Танковом биатлоне на АрМИ-2019
Финал самого популярного конкурса АрМИ - «Танковый биатлон» - прошел 17 августа на подмосковном полигоне Алабино.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия
ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области
По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Дали по акции: трейдер получил 2,5 года условно за махинации на бирже
Российское правосудие обзавелось первой практикой по уголовным делам о манипулировании рынком (статья 185.3 УК РФ) — Кировский райсуд Казани на текущей неделе приговорил бывшего трейдера банка «Ак Барс» Артема Люлинского к 2,5 года колонии условно за махинации с ценными бумагами.
Обновлено вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
Две женщины погибли в ДТП в Усть-Ордынском
Около половины девятого вечера в воскресенье, 18 августа, в поселке Усть-Ордынский произошло ДТП, в котором погибли две женщины 24 и 44 лет.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера
Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено вчера в 06:01
Политика
Посол Украины в ЕС заявил о потере Украиной признаков государства
Украина теряет признаки государства на фоне постоянных экспериментов над ней с 1991 года, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели».
Обновлено вчера в 07:43
Экономика
«Яндекс.Маркет» прошел на кассу
В "Пятерочке" выдадут посылки маркетплейса "Беру" Маркетплейс "Яндекса" и Сбербанка "Беру" договорился о доставке и выдаче заказов в постаматах и на кассах "Пятерочки".
Обновлено вчера в 18:14
Наука
Биофизики выяснили, как «Австралийская мутация» приводит к болезни Альцгеймера
Результаты исследования раскрывают простой молекулярный механизм развития болезни Альцгеймера, связанный непосредственно с влиянием «Австралийской» мутации на структурно-динамические свойства мембранного сегмента белка APР.
Обновлено 15 августа в 05:58
Экономика
Таджикистан бежит впереди перевода
Причиной обращения стала инициатива НБТ по созданию нового механизма трансграничных переводов с Таджикистаном.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
В Екатеринбурге нашли школьницу, которая пропала в День города
В Екатеринбурге нашли школьницу, пропавшую вечером 17 августа.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Энергетика
Выявлены регионы России с самым доступным бензином
Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено 17 августа в 21:29
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов.
Обновлено вчера в 22:59