Футбол

«Локомотив» обыграл «Динамо» благодаря голам МиранчуковЧемпионат вчера в 13:55

Динамо — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
3′
Себастьян Шиманьский
13′
27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
64′
67′
Гжегож Крыховяк
68′
Брайан Идову
78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
83′
84′
Владислав Игнатьев
87′
Гильерме
90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
Автором гола стал новичок динамовцев немецкий нападающий Максимилиан Филипп. В середине тайма «железнодорожники» восстановили равновесие благодаря голу Алексея Миранчука, который реализовал 11-метровый. На 82-й минуте победу «Локомотиву» принёс гол Антона Миранчука с передачи Рифата Жемалетдинова.
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