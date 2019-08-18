Футбол

«Локомотив» обыграл «Динамо» в шестом туре РПЛРИА Новости вчера в 14:44

Динамо — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
3′
Себастьян Шиманьский
13′
27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
64′
67′
Гжегож Крыховяк
68′
Брайан Идову
78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
83′
84′
Владислав Игнатьев
87′
Гильерме
90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
Встреча шестого тура Российской премьер-лиги, прошедшая в воскресенье на стадионе в Петровском парке, завершилась победой "Локомотива" - 2:1. На гол динамовца Максимилиана Филиппа на третьей минуте железнодорожники ответили точными ударами Алексея Миранчука с пенальти (28-я минута) и Антона Миранчука (82-я).
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